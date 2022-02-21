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張効維矯正牙醫診所實行嚴謹防疫措施 讓大家安全健康

本報華府訊
張効維矯正牙醫診所，實行嚴謹防疫措施，讓大家安全健康。
張効維矯正牙醫診所，實行嚴謹防疫措施，讓大家安全健康。

張効維矯正牙醫診所為了顧及大家安全及健康，診所實行一系列嚴謹的防疫措施，務求使大家在安全的情況下，得到合適的治療，以下是張効維牙醫為您提供的診所防疫措施。

首先，在病人管理方面，推出以下幾點措施:

1)對所有進入診所的病人進行篩查，診所不會對病人收取任何PPE個人防護設備的額外費用。並要求他們填寫一份調查表，以確保在過去的14天內沒有患病或發燒。另外，也確保在過去14天內沒有家人或家庭中的任何成員到過大華府以外的地區。

2)當病人看診時，診所要求只有一位父母或監護人可以將病人帶到醫療室，以減少進入醫療室的人數。當他們進入時，他們必需要戴上面罩或口罩

3)所有進入醫療區域的病人都必須要量體溫。

4)所有病人只能接受預約，診所已將預約時間分隔開，以確保在任何時候只有一個家庭在診所內。在診所內，最多只能容納一個家庭，以盡量避免與其他人的社交接觸。

其次，在醫療方面，推出以下幾點措施:

1)診所員工必須遵守OSHA的感染控制指引，並穿著適當的PPE個人防護設備（防禦衣服、口罩、面罩和防禦帽），要求診所員工在開始工作之前進行量體溫。

2)安裝屏障裝置(塑料窗戶)，位於前台和醫療區域，以限制大家緊密接觸。

3)候診室只為病人的家庭成員提供有限數量的座位。在治療病人時，不需等待其他病人。預約時間是不會重疊的。

4)在診所內，經常觸摸的表面地方是定期消毒的。

5)建立隔離室，適用於治療需要使用可能會產生氣溶膠的病人。對於這些病人，每天限制做一次手術，並且是當天的最後一名病人。診所每天在治療區域使用UV-C紫外線光殺菌，以對任何空氣傳播或表面病原體進行滅菌。其實，作為矯正牙齒的診所，大多數程序不會產生氣溶膠，因此能確保病人的安全。

6)診所採用適當的冷暖氣通風空調系统，及的適當空氣過濾，並使用UV-C光的紫外線殺菌照射。

張効維矯正牙醫診所是由矯正專科醫師親自看診，提供免費諮詢，方便分期付款，每週六有門診，精通英、國、台、粵語。張効維矯正牙醫診所兩個方便地點:馬州地址:14820 Physicians Lane, Suite #142, Rockville, MD 20850，電話:301-279-8787。維州地址:7601 Lewinsville Road, Suite #308, McLean, VA 22102，電話:703-506-8787。網址:www.changdmd.com，Email:[email protected]。診所提供牙齒矯正的免費諮詢，歡迎客戶來電詢問。

口罩 防疫 馬州

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