華府與維州、馬州同步推電子疫苗卡 馬州蒙郡22日起取消室內口罩令

華府15日推出電子疫苗卡，方便民眾在旅遊或消費時證明接種情況，截至目前，大華府三地皆有電子疫苗卡。（取自推特）

華府15日撤銷針對商家的疫苗 接種令，同時推出電子疫苗卡，以便利民眾在旅遊或消費時證明接種情況，截至目前大華府三地政府都有相應的電子疫苗證明；馬州 蒙郡(Montgomery)室內口罩 令將於下周到期，郡府15日表示不會延長該規定。

維州衛生廳在2021年9月就推出電子化的「智能健康卡」(SMART Health Card)，民眾可登錄州府網站(https://bit.ly/3LBS18b)，註冊填寫基本信息後，即可在手機等移動終端上存儲疫苗接種證明，此外也可顯示新冠檢測信息，方便民眾在旅行或出入政府大樓、辦公室時使用。

馬州隨後也推出類似的My IR服務，讓民眾可登錄州府網站(https://bit.ly/3LC7J3u)，填寫信息後獲得「我的免疫卡」(My Immunization Card)鏈接並儲存。

華府15日推出類似服務，民眾可登錄市府官網(https://bit.ly/3uY9sKB)，填寫資本信息以獲取個人電子版疫苗接種證明，家長或監護人也可在手機上存儲孩子的疫苗證明；雖然15日開始民眾進入餐館、咖啡廳、酒吧、音樂會等公共場所不必出示接種證明，但市府仍鼓勵民眾打針，也給予商家維持接種規定的自由，包瑟表示這將「減輕民眾負擔，避免實體疫苗卡丟失，並完善市府的數據管理」。

市府官員也表示，一旦疫情反彈，防疫規定仍可能再度收緊，因此也鼓勵民眾下載電子疫苗卡，以備不時之需；目前加州、科羅拉多州、紐約州等地區也都認可「智能健康卡」，讓民眾在疫情期間的旅遊更便利。

馬州蒙郡官員15日也表示，鑑於疫情趨緩，去年8月開始實行的室內口罩令在本月21日到期後不會延長，不過蒙郡公校系統(MCPS)的口罩令將持續，未來是否放寬仍要等蒙郡公校教委以及馬州教育委員會下周開會後宣布。

部分教職員和家長也呼籲公校官員謹慎放寬防疫策略，例如等到蒙郡降至「低傳播」(low transmission)社區，或蒙郡和相鄰郡市都有八成人口完成接種，再撤銷公校口罩令。