維州檢察長：學生貸款逾期費率減半至15%

邁爾斯計畫將維州學生貸款的逾期費用率從30%降至15%。（美聯社）

維州 檢察長邁爾斯(Jason Miyares)近日宣布，為減輕學生經濟負擔，將把學生貸款 的逾期費率(collection fees on overdue loans)從30%降至15%，他並呼籲全州大學和高校也應調至相同水平，近日一份報告顯示，維州學生背負的貸款在全美排名第四高，平均每名貸款學生背負近4萬元的債務。

這位新上任的維州檢察長表示，他在學生時期也曾面臨巨大的貸款壓力，「讀法學院的時候背負債務，每個月努力還貸」，邁爾斯表示，貸款應該是讓學生可以開拓更多可能性、探索多元機會的一個渠道，而不應該成為限制學生發展的阻礙。

維州檢察長的職責，包括確保維州大學生按時還貸，並給逾期學生提供解決還款的法律服務，邁爾斯說，有時候學生所欠的貸款金額產生的罰款率高達30%，「這完全違背了(學生貸款的)初衷」，他表示，部分學生無法按時繳納貸款有很多苦衷，完善的執法系統固然重要，但也需要照顧到新一代年輕人的實際需要。

近日一份統計全美學生貸款情況的報告顯示，維州的學生貸款是全美第四高，平均每名貸款學生背負近4萬元的債務；邁爾斯因此推出新計畫，將維州學生貸款的逾期費用率從30%降至15%，並鼓勵維州所有的大學和高校都將逾期費用的比率也調低至15%；相比之下，聯邦政府 對逾期貸款收取的費用率為近18%。