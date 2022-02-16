樂齡會慶新春 黃秉驥談生肖賀歲書畫

黃秉驥通過2022賀壬寅虎年的作畫表達對未來的樂觀和憧憬。（視頻截圖）

馬州樂齡會(AARP)與北美華文作家協會華府分會近日舉行以「傳統與創新」為主題的雲端 新春活動，邀請翻譯家劉綺君與黃秉驥對談，介紹中國精美的文化藝術到美國主流社區。黃秉驥按農曆生肖順序，講述傳統十二生肖代表的意義，並解說他配合時事的創新畫作及理念。

黃秉驥生於台灣台南，畢業於台灣成功大學及馬里蘭大學航太研究所。他自幼就對中國書法 有濃厚興趣，多年前，他開始在其書法作品中嘗試新風格， 用符號和顏色描繪中國書法，圍繞漢字的意向和美學表現藝術，許多作品在美國和國外展出，周末還在中文學校教書法。

通過多年潛心鑽研，他在創作中結合書法與繪畫，把東、西方元素融入到傳統書法，創作出具有濃郁文化特色的賀卡。

他從一幅2020庚子鼠年寓意「五鼠搬財，健康平安，幸福年」的年畫開始談起。整個畫面包括五個不同字體書寫的金色大「鼠」，圍繞著一個大大的藍色圓球，象徵地球，球上立著橘黃色的「庚子」，兩邊是同色的阿拉伯數字「2020」 。此畫在新冠疫情 前完成，表達了他對世人美好的祝願。

2021辛丑牛年畫表達疫情肆虐，一個紅色牛角呈45度，向上飛翔的「牛」字醒目在中央。畫面底部被塗上新冠病毒形狀的灰黑色大小圓點，右方有黑紅色書寫「災難庚子終去了，牛轉乾坤辛丑年」。上方從右到左有六對紅字「行善、長壽、喜樂、幸福、健康、平安」，衷心替人類祈福。

2022壬寅虎年，一隻威風凜凜的老虎驀然回首，虎頭虎尾盡展眼前，一個蒼勁有力的「虎」伴著四面來「風」，期盼「二虎駕臨壬寅年，吹起東南西北風，橫掃病毒無蹤影，普天重歸幸福年」。畫面底部仍是病毒形狀的灰黑色，卻已漸模糊，抒發黃秉驥對未來的樂觀和憧憬。

他說，中國書法是一件黑白藝術品，用毛筆、黑色墨水在白色宣紙上創作一首詩或演繹一個故事。中國書法在傳統文化中地位舉足輕重，千百年來文字書寫從甲骨文、鍾鼎文、篆書、隸書、魏碑、章草到目前的楷書、行書、草書等，歷經時代演變，為華夏子孫後代留下多彩多姿的文化魂寶。