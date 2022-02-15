汽車供不應求 大華府二手車竟比新車還要貴

新冠疫情爆發以來，汽車 市場始終供不應求，大華府 甚至出現二手車 比新車價格更高的情況，根據汽車網站iSeeCars.com的數據，大華府最搶手五款車型的二手車售價，平均比新車高13%左右，業者也表示，短期內汽車供應緊張的情況不會好轉，建議民眾勿急於換車。

二手車價格高於新車的主要原因在於供需失衡，新車的製造和到貨時間不確定，導致購買難度高，而二手車一進入市場幾乎可立即售出，因此讓消費者紛紛轉向購買二手車，價格也因此水漲船高。

美國汽車搜索網站iSeeCars.com專員布萊爾(Karl Brauer)表示，民眾若相中並計畫購買一款新車，因運輸和製造過程受疫情影響嚴重，目前汽車經銷商都很難提供一個具體的到貨時間，但如有車況較好且相同型號二手車，因為可立即交易，「基本不會找不到買主。」

布萊爾表示，在華府等汽車需求量較高的大城市，二手車價格高於新車的情況更明顯，「主要車型包括Toyota Tacoma、Dodge Charger、Chevrolet Tahoe等。」

iSeeCars數據顯示，在華府市場中，一輛里程一萬哩左右且使用不超過一年的Tahoe二手車，售價比同款新車高12.5%；全國範圍內，使用一年左右的二手車售價平均比同款新車高1.3%，而差價最明顯的是使用了一年的Mercedes-Benz G-Class，該車型的二手車售價比新車高出35.6%。

許多業者和專家分析，汽車行業供應緊張的情況在短期內不會好轉，因為芯片短缺阻礙了汽車生產，很多計畫換新車的民眾也因此擱置出賣二手車計畫，布萊爾說，「民眾保留舊車的時間普遍更長，汽車經銷商也都建議民眾推遲購買新車的計畫，現在不是換車的好時機。」