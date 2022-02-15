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休閒商務旅行新商機 華府酒店推出辦公套房吸客

記者張筠／華盛頓報導
行業數據顯示，以商務和休閒結合的「商務休閒旅行」將給酒店行業帶來新商機。（記者張筠 / 攝影）
行業數據顯示，以商務和休閒結合的「商務休閒旅行」將給酒店行業帶來新商機。（記者張筠 / 攝影）

在經歷疫情重創後，華府酒店行業今年緩慢恢復，近日行業數據顯示，利用出差機會順道旅遊的「休閒商務旅行」(bleisure travel)帶來新商機，越來越多民眾利用遠程辦公優勢，邊旅行邊工作，華府酒店甚至推出「辦公套房」，希望為這類顧客打造舒適的辦公環境和旅遊服務，以提高住房率。

美國酒店協會(American Hotel & Lodging Association)數據顯示，華府2022年的純商務旅行預估仍將大幅下降，全國僅有58%的商務會議和活動將恢復舉辦，酒店來自商務旅行的收入比率僅有43.6%，該數據在2019年為52.5%。

不過該協會的報告也指出，華府今年以商務結合休閒的旅行將明顯增長，這類顧客通常利用遠程辦公優勢，選擇周五和周一在酒店內辦公，周末兩天則可在大華府觀光

酒店業因此推出相應服務和設備，包括良好網路環境、可供聚會或會議的獨立空間，套房內也有辦公桌椅，或提供送餐服務，讓民眾享受與往常不同的遠程辦公體驗。

美國酒店協會首席執行官羅傑斯(Chip Rogers)表示，根據民眾需求來設計服務產品，既能促進旅遊發展，也能減少酒店的經營成本，提高收益，比如將自助餐換成可送至套房的飲食服務，在疫情期間更安全，且消費者也能利用此套房與工作夥伴或朋友聚會，一定程度上也能達到為酒店宣傳的效果。

雖然旅遊活動仍未恢復到疫情前的水平，但酒店套房價格持續上漲；在此同時，雖然多數商家早已擴大招聘，華府酒店行業仍面臨9000人的短缺，勞動力仍比疫情前少52%。

數據顯示，華府酒店在2020至2021年損失逾29億元收入，政府也因此損失近4億2000萬元稅收，「美國南部的酒店市場已逐漸恢復活絡，但華府酒店行業的復甦仍有較長一段路」，羅傑斯說，目前華府酒店空房率已降至50%以下，去年同期約達57%。

美國酒店協會表示，今年春季和夏季全美休閒旅遊的數量將迎來近十年來的最大增長，酒店的訂房收入預計也將重回疫情前的水平。

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