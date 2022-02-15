禁止學校執行口罩令 維州眾議會表決過關

繼維州 參議會通過相似法案，維州眾議會14日也以52比48的表決結果，通過禁止公校 執行口罩 令的法案(SB739)，該法將允許家長不論公校系統是否提出規定，都能自行決定子女上學是否要戴口罩，此案過關，也標誌楊京(Glenn Youngkin)政府在持續近一個月的口罩之爭中取得重大進展。

維州參議會9日以21比17的投票結果通過法案，允許家長無視公校系統的規定，自行決定孩子不必戴口罩上課，14日維州眾議會也通過相應法案，鞏固了州長楊京的口罩政策，部分官員表示，這意味著近期公校系統與州府之間的口罩爭議即將告一段落，預計楊京很快將簽署該法案並立即生效。

楊京上任首日便發布行政令要求公校撤銷口罩令，但此舉立即掀起爭議甚至惹來官司，雖然日前阿靈頓法官裁決州長不能干涉公校的防疫決定，並頒布臨時限制令，但維州參、眾議會相繼通過的法案，為楊京政府增加了關鍵籌碼。

楊京表示，SB739法案將維護家長在孩子健康、養育方面的權益，這對家長和學生都是一大進步，「給家長選擇防疫方式的權利，應該是一件不分黨派且被廣泛認同的事」；楊京也表示若獲參、眾議會的批准，他會盡快簽署使該法案立即生效。

不過瑪麗華盛頓大學(University of Mary Washington)政治科學教授法諾斯沃爾(Steven Farnsworth)表示，目前仍有針對該法案和州長行政令的法律挑戰，反對者稱，該法案違反維州法律給予地方公校教委的權力，因此在該法案生效前，針對口罩令的討論不會結束。

法諾斯沃爾說，法案確實能給楊京政府極大支持，但除非法官裁決楊京政府獲勝，否則州長的行政令乃至州議會剛通過的法案仍無法順利執行。