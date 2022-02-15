新增確診大降9成 華府商家今起可免查疫苗卡

華府1月15日起規定商家執行疫苗接種令，時隔一個月，疫情趨緩，今起取消該命令。（記者張筠/攝影）

華府市長包瑟(Muriel Bowser)14日宣布，15(今)日起撤銷商家必須查驗顧客疫苗卡的規定，商家業主可自行選擇是否要繼續執行該措施，此外，市府頒布的室內口罩 令也將在28日到期，3月1日起市民在室內公共場所可自由選擇戴口罩，但醫療機構、公校 、圖書館、育兒機構、公共交通等，仍須維持口罩令。

包瑟表示，華府疫情 已趨緩，相比年初的疫情高峰，近日新增病例減少了90%，住院人數也降低了95%，因此餐館、酒吧、健身房、娛樂活動等場所，今天開始可不用再強制要求消費者出示接種證明，從3月1日起也無需執行口罩令，但商家仍有權選擇繼續維持口罩令或接種令。

市府也列出將持續執行強制口罩令的場所，包括學校、育兒機構、圖書館、療養院、收容所、醫療機構、大眾運輸交通工具、部分會與公眾直接接觸的政府單位等，此外私人企業也有權維持口罩令。

包瑟表示，華府公校的檢測規定不會變動，市府也持續要求政府雇員和醫療從業者接種新冠疫苗；由於病毒不可預測，包瑟表示市府會根據疫情發展，靈活調整防疫策略和規定。

馬州州長霍根(Larry Hogan)同日也宣布，因疫情數據下降，22日起州府大樓撤銷口罩令，政府雇員和訪客可不必戴口罩進入辦公大樓，但口罩規定的放寬並不適用於公校，馬州教育委員會(State Board of Education)將在22日開會商討霍根所提的撤銷口罩令要求。