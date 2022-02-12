客家文化基金會特別貢獻獎 徐夢月獲殊榮

基金會理事與得獎者合影。右五為張雅涵，左五為周禹薇，左四為徐夢月。（記者王稚融 / 攝影）

全美台灣客家文化基金會近日頒發2021年傑出客家青少年獎學金及客家特別貢獻獎，頒獎典禮別開生面，全場用客家話串連進行；典禮後還舉行了「座聊講客」，邀請四位嘉賓分享客家經驗。

2021年傑出客家青少年獎學金得獎者為：洛克維爾高中的張雅涵、Parsippany高中的周禹薇、River Hill高中的劉心寧，得獎者獲得獎狀與500元獎金。張雅涵與周禹薇分別感謝基金會，使他們有機會認識客家文化和學習説客家話。

徐夢月憑藉推展客家文化的貢獻獲得「2021年客家基金會特別貢獻獎」獎狀及獎金500元，她曾義務策畫2015年的「大華府 客家文化藝術節」，以及2019年「美洲台灣客家聯合總會」在華府辦的懇親大會，幾場活動辦得有聲有色，佳評如潮。徐夢月表示，很榮幸獲得「客家特別貢獻獎」，將更激勵她繼續為大家服務，為客家鄉親做事。

頒獎典禮開幕的基金會影片也由徐夢月製作，主持人余秋月用四縣腔客語開場，理事長張芬瑩致歡迎詞並祝虎年虎虎生風。每年基金會頒發傑出客家青少年獎學金，以鼓勵客家後輩對客家母語及文化的認同。

頒獎典禮後所舉行的「座聊講客」，邀請前客委會副委、文化基金會創會理事長劉永斌分享許多客家名人的故事，前理事長邱鳳英也以自己為例，祝賀並鼓勵青少年得獎者，她說，生活在於展現文化，文化也在生活中傳承。

張雅涵的母親鄧美美分享緬甸 的客家生活，周禹薇的父親周春成述說古早客家人克儉克勤的小故事，風趣幽默全場笑聲不斷。