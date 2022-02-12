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維州勞工產業處處長 華裔潘成文出線

記者張筠／維州報導
華裔潘成文(前排左三)近日被任命為維州勞工和產業局局長，振奮維州亞裔社區。前排左二為潘成文的父親。（記者張筠 / 攝影）
華裔潘成文(前排左三)近日被任命為維州勞工和產業局局長，振奮維州亞裔社區。前排左二為潘成文的父親。（記者張筠 / 攝影）

來自北維州大瀑布(Great Falls)的華裔潘成文(Gary Pan)，近日獲維州州長楊京(Glenn Youngkin)任命為維州勞工和產業處(Department of Labor and Industry)處長，他從小立志投身公共服務，潘成文並鼓勵亞裔積極參與政治，為社區發聲，更期待自己以身作則，帶動下一代關心政治、服務社區。

潘成文在波士頓長大，父親1953年從台灣來美，母親來自中國廣東中山，潘成文從小學習中文，如今他也堅持讓三個孩子上中文學校；潘成文畢業於理海大學(Lehigh University)電子工程專業，移居北維州後從事政府諮詢工作，後來還取得維吉尼亞理工大學MBA學位，他隨後創業，其公司曾獲Inc雜誌評選爲全美成長最快的私營企業之一。

潘成文曾競選過維州州眾議員，「競選是很好的經驗，幫助我深入了解社區，關懷民眾需要，從而更有針對性的推動公共服務」；潘成文的父親看到兒子的成就深感欣慰，「(潘成文)從小就展現很好的領導力，身為家中長子，他的刻苦努力也成為弟弟妹妹的模範。」

出任新職務，潘成文表示這是鼓勵亞裔參與政治的良好機會，「很多時候亞裔保持沉默，不願站出來發聲，然而我們的需求應該受到重視」，他盼望亞裔社區能更團結凝聚，積極推動維州發展。

潘成文20多年熱心服務社區，是一名積極的商業領袖和社區倡導者，也結交許多志同道合...
潘成文20多年熱心服務社區，是一名積極的商業領袖和社區倡導者，也結交許多志同道合的朋友。（記者張筠 / 攝影）

作為三個孩子的父親，潘成文希望自己以身作則深入影響下一代，「公共事務不僅要追求廣度，也要兼顧深度」，讓年輕人在政治環境中獲得正確引導和啟發，潘成文希望能將他從父輩們學習與傳承的成果，傳遞給新一代年輕人，鼓勵他們服務社區，洞察不同族裔的需要。

作為三個孩子的父親，潘成文(中立者)期許自己身作則深入影響下一代。（記者張筠 /...
作為三個孩子的父親，潘成文(中立者)期許自己身作則深入影響下一代。（記者張筠 / 攝影）

勞工和產業處隸屬於勞工廳，該單位主要負責落實維州勞工法，管理維州職業的安全與健康，制定與勞工、就業相關的法律，協調勞資糾紛，開展技能培訓，潘成文近期已開展多項工作，包括完善雇用法律及針對商家的防疫規定，擴展企業合作，協助州長推動減稅，聯絡亞裔社區了解商家需要，同時他也在推動相關教育工作，讓業主更了解新規，充分利用州府資源。

身為維州勞工和產業局長，潘成文近期已開始完善雇用法律以及針對商家的防疫規定等，並...
身為維州勞工和產業局長，潘成文近期已開始完善雇用法律以及針對商家的防疫規定等，並擴展企業合作。（記者張筠 / 攝影）

潘成文也是維州華裔共和黨協會(CARVA)資深理事，他獲任新職的消息讓維州華裔社區感到振奮，該協會會長馮曉丹表示，潘成文被委以重任對華裔群體是莫大鼓勵，也反映他多年來在科技、商業、教育等領域不懈耕耘的成果，該協會將持續挖掘並培養優秀華裔青年，支持他們投身主流政治。

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