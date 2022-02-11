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兒童接種普及 霍根要求州教委撤口罩令

記者張筠／馬州報導
鑑於疫情趨緩且兒童接種普及，霍根要求馬州教育委員會撤銷口罩令。（取自馬州教育廳臉書）
鑑於疫情趨緩且兒童接種普及，霍根要求馬州教育委員會撤銷口罩令。（取自馬州教育廳臉書）

由於馬州各項疫情數據緩解，兒童新冠疫苗也已普及，馬州州長霍根(Larry Hogan)10日致信要求州教育委員會(State Board of Education)撤銷口罩令；對此州教育委員會表示，會繼續密切關注各項疫情指標，與公衛專家研討防疫策略後，再評估是否調整政策，以確保學校安全開放。

霍根在信中指出，越來越多醫療專業人士、家長及兩黨官員都達成共識，認同當前情況已可以撤銷口罩規定；去年12月，馬州教育委員會通過規定，表示若社區傳播(community spread)情況處於「中等」(moderate)以下，且公校及相鄰社區的疫苗接種率達80%以上，則可終止強制口罩命令。

馬州目前的新冠住院人數已降至1000人以下，住院率也比1月高峰期降低了71%，檢測陽性率大幅減少了82%至5.12%，州府官員表示，各項疫情數據都在持續下降，說明疫情已趨緩。

針對霍根的要求，馬州教育委員會回應「已在密切關注持續向好的疫情動態」，州教育委員會繼續與公衛專家研討防疫策略，依據科學數據來調整政策，確保學校安全開放，州教育委員會和大眾一樣期待疫情退去，而他們確保師生健康的承諾也不會改變。

馬州當前沒有執行全州範圍的口罩令，州府官員近日鼓勵地方政府放鬆防疫，霍根本周也曾表示，不會像維州州長楊京(Glenn Youngkin)一樣強制公校撤銷口罩令，他說，州府沒有權利要求各地公校系統更改防疫規定。

疫情 馬州 教育

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