社區傳播降至中度 費郡公校口罩令可望鬆綁

維州最大的費郡公校 (FCPS)10日公布「分階放寬防疫規定」計畫，一旦費郡社區傳播狀況降至「中度」，師生即可自行決定要不要戴上口罩 ，公校同時也將放寬檢測 規定；在此同時，維州立法者近日正推動允許家長決定孩子是否要戴口罩上課的提案。

費郡公校10日在官網上表示，儘管新增的新冠病例持續下降，費郡當前仍屬於高傳染區(high transmission)，過去七天的陽性檢測率達9.82%，因此公校持續執行強制口罩令。

根據公校的新計畫，當費郡的傳播情況降至「中度傳播」(moderate transmission)及以下，費郡公校將逐步放鬆口罩規定，讓師生自願選擇戴口罩；根據聯邦疾病防治中心(CDC)定義，社區每10萬人中有十至50人染疫，或者陽性檢測率在5%至8%之間，則屬於「中度傳播」。

費郡公校表示，放鬆口罩規定的計畫會視情況靈活調整，一旦公校出現爆發性傳染，或費郡社區傳染率又升至高傳播程度，公校就會重新執行口罩令。

除口罩規定外，費郡公校放寬防疫的計畫也包括檢測工作，若費郡傳染率降至「低傳播」(low transmission)範圍，公校將不再提供檢測資源；而接觸者追蹤、隔離政策仍會持續。

與此同時，維州眾議會近日積極推動一項提案，允許家長選擇讓孩子上學不戴口罩，州議會議長吉伯特(Todd Gilbert )9日表示，會盡快對該提案投票，不過許多民主黨議員此前已表態反對此提案。

費郡公校表示，若維州立法者通過該提案，公校將無法強制執行口罩令，但公校官員會持續根據科學數據來調整分層(layered)防疫措施，確保師生健康，讓實體課繼續進行。