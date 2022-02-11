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撤下反中海報惹議 喬治華大校長道歉

記者張筠／華盛頓報導
巴丟草的海報以正在北京舉行的冬季奧運會為主題，試圖用多種元素反映中國政府侵犯人權。（取自推特）
巴丟草的海報以正在北京舉行的冬季奧運會為主題，試圖用多種元素反映中國政府侵犯人權。（取自推特）

喬治華盛頓大學(GWU)近日發生的「海報事件」引起廣大關注，一名由澳洲華裔政治漫畫家抵制北京冬奧、批中國政府侵犯人權的海報，於校園內遭校方撤下，該校校長對此表示，海報冒犯個人且涉嫌種族歧視，然此舉被批妨礙校園言論自由，儘管校長道歉，該海報畫家仍表不滿。

喬治華大中國學生則批評，該海報內容具有煽動性且令人不安。

該海報以北京冬奧為主題，內容包括一名中國軍人用步槍指著一名維吾爾族人、運動員從冰面上滑過一面香港旗幟、運動員的冰壺被替換成病毒形狀、滑板被換成監視器等，這些圖像寓意中國政府侵犯人權。

喬治華盛頓大學校長萊頓(Mark Wrighton)表示，這些海報傳遞針對中國人的種族主義，他個人也感到被冒犯，因此將其撤下，不過此作法招來批評，反對者稱校長妨礙了校園言論自由。

萊頓隨後承認，其處理方式太倉促草率，並對此致歉，他支持言論自由，學校也不會對海報事件做更多調查，更不會追究製作和張貼者，但海報藝術家巴丟草(Baducaio)指校長道歉「不真誠，只是公關回應」。

巴丟草在幾個月前創作這幅漫畫，「旨在抗議、抵制北京冬奧會，每一個設計都清楚描繪中國政府侵犯人權的行為，希望提醒那些計畫看奧運會的人，中國政府犯下諸多無人性的罪行。」

海報引發爭議對巴丟草來說並不意外，他表示，反對海報的很多學生「與中國政府有關聯」，但校長萊頓的介入讓他震驚，「沒想到一位美國大學的校長會不理解藝術，更何況這不是高端藝術，只是一幅政治漫畫」；巴丟草也懷疑大學領導層受到中國政府財務和政治方面的影響，才會妥協放棄捍衛言論自由。

喬治華盛頓大學中國學生會(GWCCA)表示，這組海報中將冰壺換成病毒的內容最讓人義憤填膺，「無論個人政治觀點如何，這一畫面都令人不適。這是不負責任的藝術表達和極具誤導性的宣傳。無論作者的個人身分認同為何，亦作者本身是否帶有種族主義的意圖，這幅作品已給廣泛亞裔群體造成困擾，給亞裔帶來傷害的藝術作品不能以任何種族身分合理化。」

GWCCA表示，政治漫畫家應為創作和傳播內容負責，「中國運動員把病毒推向遠方」的畫面極具誤導性和煽動性，甚至與「中國病毒」等種族主義言論和陰謀論相呼應，讓學校亞裔學生可能因此遭到言語攻擊甚至肢體暴力；也有中國留學生表示此事件讓他們感到不安，擔心亞裔仇恨事件發生。

GWCCA表示，政治漫畫家應為創作和傳播的內容負責，「中國運動員把病毒推向遠方」...
GWCCA表示，政治漫畫家應為創作和傳播的內容負責，「中國運動員把病毒推向遠方」的畫面極具誤導性和煽動性。（GWCCA提供）

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