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蒙郡室內口罩令21日到期 郡長籲公校謹慎防疫

記者張筠／馬州報導

馬州蒙郡(Montgomery)室內口罩令21日到期後將不再延長，郡長艾瑞奇(Marc Elrich)批評州長霍根(Larry Hogan)放寬公校口罩令的決定略顯草率，他表示，應等全州社區傳播降至「中度傳播」再撤銷較妥當，他也呼籲公校繼續謹慎防疫。

鑑於當前各項數據顯示疫情趨緩，蒙郡官員沒有計畫延長室內口罩令，不過艾瑞奇表示，蒙郡公校(MCPS)的口罩政策仍要遵照馬州教育委員會(State Board of Education)的規定，謹慎防疫。

霍根10日要求馬州教委放寬口罩規定，艾瑞奇表示州長應「更有耐心」，雖然近日蒙郡乃至全州的新增病例及住院病患都驟減，馬州和蒙郡的傳染率仍屬高傳染層級(high transmission)，「(霍根)至少要等馬州降至中度傳播再鬆綁。」

艾瑞奇表示，每次霍根政府一放寬防疫，病例就會反彈，「我相信沒有人會因為多戴幾周口罩就受到傷害」，他期待霍根政府能給各地公校制定防疫措施的自由；此外他也說，蒙郡疫情正在往好的方向發展，「預計不久的將來就能擺脫高傳染區」，他也持續鼓勵民眾接種補強針。

口罩 馬州 公校

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