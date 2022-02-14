終生壽險：瞭解最近法規的更改的影響

紐約人壽保險公司的資深業務代表-袁菲小姐；最近法規的變更對終生壽險利率的影響。

如今，尋求每美元保費 獲得更多壽險 福利的人，應利用我們終生壽險產品系列中4％的保證的現金值利率。

發生了什麼變化？

由於低利率環境，以及最近法規的更改，終生壽險保單中的固定4％利率將變更為更靈活的利率，最低可能設定為2％。保險公司必須在2021年年底前遵守此一變更，所以此變更現已生效。

法規的更改要求所有保險公司，重新設定其終生壽險產品價格。一般而言，對於相同的保額與終生保證現金值，保費將增加。保單貸款 利率通常會降低，以反映較低的保證現金值利率。這些變更還將增加您可以投入壽險保單的金額（相對於保額），同時仍然享受人壽保險提供的稅收優惠。該變更對終生壽險利率的影響請參看圖示。

如果您正在考慮購買人壽保險，那麼現在可能是與紐約人壽財務專業人士交談的合適時機。

終生壽險可以提供的福利：

1.保證終生有保障:有了終生壽險，您不必擔心活太久而失去保障。只要支付了所有保費，您的受益人即可指望獲得全額壽險福利。2

2.免稅貸款和提款:隨著現金價值積累，它成為一種寶貴的資源，您可在需要借貸或提取資金時隨時使用。3這不需要經過核准，並且提取的任何資金通常免稅。4

3.保證不變的固定保費:只要您一直擁有保單，保費就保持不變。這意味著您不必擔心因為年齡、健康狀況或經濟狀況變化而增加費用。

4.保證現金值增長:只要持續支付保費，您的保單所累積的現金值可保證隨著時間的推移而不斷成長，並可延遲納稅。這樣有助於達成各種財務目標：a.補充退休收入 b.資助子女或孫子女的教育 c.還清房貸 d.保障現有資產 e.建立應急基金。

5.可能會有紅利:從紐約人壽購買終生壽險的好處之一就是您將有資格獲得紅利。1發放紅利後，您可以提取現金、用於抵銷您的保費，或用於購買保費付清的新增保險，以增加您的保障和現金價值。

6.附約選項:有數種方法可以自定終生壽險保單以符合您的個人需求。只要支付額外的費用，您可以使用附約來購買額外的保障，而無需進一步的核保；如果喪失工作能力，則可為您支付保費；使用部分保額支付慢性病的費用；或者為孩子購買保險。您的業務代表可幫助您確定這些附約是否適合您。

這份由協力廠商所寫的教育性文章由紐約人壽保險公司資深業務代表(百萬元圓桌終生會員 MDRT Life Member, NYL Lifetime Council Member):袁菲小姐提供。要瞭解剛討論的相關專題的更多資訊，請聯繫袁菲小姐，聯繫電話為703-628-2608(手機)，703-723-1299(維州辦公室)，傳真號碼為 703-723-0188。

註：1分紅是不保證的。2前提是沒有未還清的保單貸款或貸款利息。3您可以利用保單貸款或部分退保提取現金值。利用貸款獲取現金值時，未償還的貸款餘額總額(包括應計的貸款利息)會減少您保單的可用現金退保價值和壽險福利。您借貸的金額將每天孳息。當以退保方式提現時，您是將任何可用的保費付清的增額保險退保，以換取退保現金值。這意味著保單的現金值、可用現金退保值和壽險福利會根據提領金額而減少。4如果在保單生效的最初七年或保單發生「重大變更」後的七年內投入過多資金，則某些稅務優惠將不再適用於壽險保單。如果在任意時間支付的累計保費超過《國稅局稅法規則》(Internal Revenue Code)規定的限額，則該保單會成為《修訂版到期即付保險合約》(Modified Endowment Contract, MEC)。MEC仍然是壽險保單，並且壽險福利仍舊免稅，但只要您從MEC提款(包括保單貸款)，則在保單收益的範圍內，該提款視為應稅所得。此外，如果您未滿59歲半，則在保單退保時會對這些金額徵收10％的罰金。