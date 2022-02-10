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霍根州情咨文 聚焦防疫、減稅、打擊犯罪 民主黨批未妥善解決失業問題

記者張筠╱馬州報導
霍根近日發表任內的最後一次州情咨文，執政優先項目包括防疫、減稅、打擊暴力犯罪等。（取自州府官網）
霍根近日發表任內的最後一次州情咨文，執政優先項目包括防疫、減稅、打擊暴力犯罪等。（取自州府官網）

馬州州長霍根(Larry Hogan)近日發表任內最後一次州情咨文(State of the State speech)，他表示，州長任期最後幾個月，將以防疫、減稅、打擊犯罪、團結兩黨，避免政治衝突等為優先工作，不過民主黨官員批評霍根政府大批職缺未補，失業問題仍對經濟發展和社會安全造成影響。

霍根七年多前就任馬州州長，根據馬州法律不能第三次連任，因此今年11月他將期滿卸任，他七年多前在就職典禮上表示會「以溫和的政治立場來緩解黨派分歧」，如今他仍在推進此工作，「很多人認為美國分裂嚴重，政治系統無可救藥，但在我看來，若兩黨能團結共進，仍有良好發展。」

霍根在州議會的演說中回顧抗疫過程，表示由Omicron主導的疫情高峰已退，上月州府發布的公衛緊急狀態也已到期，各地醫療機構收治病患的壓力持續減少，「我們必須學會與病毒共存，積極應對，而不是活在恐懼中。」

霍根也呼籲立法者通過打擊犯罪的系列法案，包括加強對槍枝暴力的懲處，完善追蹤暴力犯罪系統，並公布法官對暴力犯罪判決的詳細信息；霍根也提案在三年內給警察增加五億資金，重點解決部分城市近年不斷增加的凶殺案和暴力犯罪，並推動對婦幼受害群體的關懷和輔助。

霍根表示，未來幾個月的工作中也將重點推動減稅，包括取消對退休人員徵收所得稅，此外，去年民主黨人通過的一項針對低收入民眾的臨時稅收優惠政策，霍根準備將該案改為永久措施，「馬州當前經濟為近幾十年來的最優狀態，但要繼續進步就需幫助工薪階層和年長居民提高生活質量，減輕通貨膨脹對他們的影響。」

不過馬州民主黨參議員史密斯(Will Smith)批評霍根政府未妥善解決失業問題，目前州府仍有數千個職缺，表示這將「成為馬州實際的經濟和社會損失」，此外他表示，逾4萬人申請失業補助，有損馬州經濟發展，而部分執法單位的職缺也導致社會安全性降低。

馬州 暴力犯罪 民主黨

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