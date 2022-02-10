專注完成任期 霍根不選聯邦參議員

儘管國會參院少數黨領袖麥康諾(Mitch McConnell)等共和黨 官員不斷喊話，但馬州 州長霍根(Larry Hogan)近日宣布，他不會參選聯邦參議員 ，將專注完成州長任期，霍根表示「無法想像自己成為一名聯邦參議員」，他的決定也衝擊了共和黨爭取參院多數席位的計畫。

此前共和黨立法者強烈希望霍根參選聯邦參議員，並將此舉視為將馬州「深藍化」的最好機會，州長任期至今年的霍根表示，競選參議員的會阻礙他順利、有效的完成州長職務，因此決定不選。

「我很感激那些鼓勵我的人，他們肯定我可以替國會提供溫和的立場和意見，替參議院帶來改變，經過我和家人慎重考慮，我決定不參加國會議員選舉。」

霍根的拒絕競選也標誌著共和黨爭取參議院多數席位的計畫中第二次受挫，去年11月，新罕布夏州溫和派共和黨籍州長蘇努努(Chris Sununu)宣布要角逐州長連任，放棄參選聯邦參議員，為該黨首次受挫。

此前霍根被視為能打敗馬州聯邦參議員范霍倫(Van Hollen)的最佳人選，霍根8日也表示，一旦參選他有信心戰勝范霍倫，「但勝券在握不代表就應參選，自己熱情不在，我無法想像自己成為一名聯邦參議員。」

雖然霍根自始至終均表示無意競選，且「沒有熱情」躋身聯邦參議院，但鑑於同僚的熱切期盼和鼓勵，他曾慎重考慮此事，而他最終拒絕使共和黨備受打擊；參議員民主黨競選部的發言人稱，霍根的決定是「共和黨布局失敗的最新證明」。

今年65歲的霍根已連任兩屆馬州州長，根據馬州法律，州長不能連任三屆，馬州今年11月8日將舉行州長選舉。