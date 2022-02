華府6校遭炸彈威脅 美國「第二先生」緊急撤離

Dunbar高中近兩日接連收到炸彈警告,學校緊急關閉,原定8日到該校參加非裔紀念活動的任德龍也被迫撤離。(取自Dunbar高中官網)

繼多所大學遭炸彈警告,華府 六所公立高中和特許學校9日也因潛在的炸彈威脅而緊急關閉,其中Dunbar高中已連續兩天遭遇威脅,8日到該校參加非裔 紀念月活動的美國「第二先生」任德龍(Doug Emhoff)也因此緊急撤離;警方表示,初步調查顯示,近兩日針對公校 的威脅與月初在非裔大學發生的案件無關,聯邦調查局仍在調查原因,。

9日遭到炸彈威脅的六所學校包括Dunbar高中、Theodore Roosevelt高中、Ron Brown高中、以及KIPP DC College Preparatory、IDEA、Seed三所特許學校;華府公校教育總監菲力彼(Lewis Ferebee)表示,24小時內華府多所學校不斷受到威脅,雖然警方目前已排除校園危險,但不少師生仍處恐慌,執法部門仍在追蹤調查,避免影響校園安全。

美國「第二先生」任德龍8日到Dunbar高中參加非裔歷史紀念月(Black History Month)活動,但才剛到該校博物館幾分鐘,就因炸彈威脅緊急撤離,學校被迫關閉,警方隨後排查教學樓,確認沒有危險,包括該校在內的六所學校9日又收到炸彈警告。

華府警方表示,初步調查顯示針對華府高中和特許學校收到的炸彈警告,與月初針對多所非裔大學遭威脅的案件無關,但聯邦調查局(FBI)仍在研究是否有潛在聯繫;Dunbar高中是全美及華府第一所為非裔學生服務的公立高中。

2月正逢非裔紀念月,華府多家以非裔為主的大學,於月初接連收到炸彈威脅警告,包括摩根州立大學(Morgan State University)、素有「非裔哈佛」之稱的霍華德大學(Howard University)、寇賓州立大學(Coppin State University)、哥倫比亞特區大學(University of the District of Columbia)等,警方已鎖定六名少年,初步研判作案動機與種族主義有關。