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華府6校遭炸彈威脅 美國「第二先生」緊急撤離

記者張筠╱華盛頓報導
Dunbar高中近兩日接連收到炸彈警告，學校緊急關閉，原定8日到該校參加非裔紀念活動的任德龍也被迫撤離。（取自Dunbar高中官網）
Dunbar高中近兩日接連收到炸彈警告，學校緊急關閉，原定8日到該校參加非裔紀念活動的任德龍也被迫撤離。（取自Dunbar高中官網）

繼多所大學遭炸彈警告，華府六所公立高中和特許學校9日也因潛在的炸彈威脅而緊急關閉，其中Dunbar高中已連續兩天遭遇威脅，8日到該校參加非裔紀念月活動的美國「第二先生」任德龍(Doug Emhoff)也因此緊急撤離；警方表示，初步調查顯示，近兩日針對公校的威脅與月初在非裔大學發生的案件無關，聯邦調查局仍在調查原因，。

9日遭到炸彈威脅的六所學校包括Dunbar高中、Theodore Roosevelt高中、Ron Brown高中、以及KIPP DC College Preparatory、IDEA、Seed三所特許學校；華府公校教育總監菲力彼(Lewis Ferebee)表示，24小時內華府多所學校不斷受到威脅，雖然警方目前已排除校園危險，但不少師生仍處恐慌，執法部門仍在追蹤調查，避免影響校園安全。

美國「第二先生」任德龍8日到Dunbar高中參加非裔歷史紀念月(Black History Month)活動，但才剛到該校博物館幾分鐘，就因炸彈威脅緊急撤離，學校被迫關閉，警方隨後排查教學樓，確認沒有危險，包括該校在內的六所學校9日又收到炸彈警告。

華府警方表示，初步調查顯示針對華府高中和特許學校收到的炸彈警告，與月初針對多所非裔大學遭威脅的案件無關，但聯邦調查局(FBI)仍在研究是否有潛在聯繫；Dunbar高中是全美及華府第一所為非裔學生服務的公立高中。

2月正逢非裔紀念月，華府多家以非裔為主的大學，於月初接連收到炸彈威脅警告，包括摩根州立大學(Morgan State University)、素有「非裔哈佛」之稱的霍華德大學(Howard University)、寇賓州立大學(Coppin State University)、哥倫比亞特區大學(University of the District of Columbia)等，警方已鎖定六名少年，初步研判作案動機與種族主義有關。

非裔 華府 公校

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