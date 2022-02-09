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蒙郡公校學區首位非裔女總監 代理轉正

記者張筠╱馬州報導
麥克奈特被任命為蒙郡公校學區總監。（蒙郡公校提供）
麥克奈特被任命為蒙郡公校學區總監。（蒙郡公校提供）

馬州最大的蒙郡公校(MCPS)8日宣布，代理學區總監麥克奈特(Monifa McKnight)職位將轉正，成為蒙郡公校首位女性、也是第二位非裔的學區總監，她表示，未來將聽取各方意見，鞏固社區信任，推動蒙郡公校的穩定發展。

麥克奈特從去年春季接任史密斯(Jack Smith)受聘為蒙郡公校的學區代理總監，任期原定到今年6月底，8日蒙郡公校教委一致通過將她的職位真除，從代理轉為正任總監，此決定仍須由馬州教育總監審批，但一般預料可順利過關。

麥克奈特擁有教育學博士學位，在20多年前成為蒙郡公校的一名教師，熟悉教學事務及各類行政工作，如今的新職位，也標誌著她將成為蒙郡公校系統的首位非裔女性學區總監。

麥克奈特在應對新冠疫情及推動實體課的過程中獲評褒貶不一，但她表示，新職位對她意義深刻，「這是令人難忘且激動(emotional)的時刻，我十分看重這份職務，也知道其中包含很多義務和責任。我關心蒙郡公校的每一個學生，包括我自己的孩子，他們是我如今站在這裡的原因。我會虛心且榮幸的接受這份職位，尤其是在這(疫情)充滿挑戰的時刻。」

她表示，過去兩年無疑是蒙郡公校面臨最多困難的時期之一，因為沒有藍圖可循，公眾意見和官員的決策常有分歧，而疫情本身對教育從業者更是一大挑戰。

麥克奈特和蒙郡公校官員近幾個月不斷因為防疫方式受到批評，上個月蒙郡教育協會(Montgomery County Education Association)還表示對麥克奈特等蒙郡教委的領導毫無信心，而公校官員在Omicron主導的疫情加劇之際仍推行實體課，也引來許多家長不滿。

麥克奈特表示，她始終會以對學生最佳的方式來制定教育政策，盡可能平衡教職、學生、家長和社區的利益及意見，「總有意見分歧的時刻，甚至出現強烈衝突，我歡迎不同的意見和各方審查監督，幫助我們更快得出對大眾最有利的答案，但我也會確保分歧不阻礙蒙郡公校的穩定發展及利益需求」，她計畫推進交流以重建社區信任。

蒙郡郡長艾瑞奇(Marc Elrich)肯定麥克奈特代理該職位時的表現，包括積極應對防疫難題，承擔巨大壓力等；蒙郡公校是馬州規模最大且最多元的系統，學生逾16萬名，教師也有超過2萬4000名，年度預算高達28億元。

公校 教育總監 疫情

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