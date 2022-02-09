大華府北一女校友會 虎年線上迎新春

大華府區北一女校友會近日舉行線上新春圍爐活動，50多人同慶佳節。（視頻截圖）

大華府 區北一女校友會近日舉行雲端 新春圍爐活動，共有50多人上線同慶佳節。會長姚昱蘋表示，雖然疫情 讓大家暫時須待在家裡，但能透過網路慶祝仍然開心熱鬧，希望在傳統節日裡，能給校友們帶來過節氣氛，她也送上誠摯新春祝福。

活動特別來賓華府僑務中心主任郭大文，讚許北一女校友對母校及國家的貢獻，也簡單說明了台灣現在疫情，及介紹衛福部最新公布的回台流程、入境防疫規則等，他建議大家非必要不要返台，並鼓勵大家打補強針。

校友會團隊回顧過去三個月的活動，雖然疫情不斷，但仍推出了許多戶外活動、小型聚會、線上運動等。去年11月、12月舉辦了四次不同地區的小組聚會，包括馬州蓋城和巴爾的摩的戶外健走、happy hour邊吃邊聊，還有維州貴婦下午茶；今年1月疫情升溫且天氣寒冷，校友會轉而舉辦線上運動，讓校友們在家也能一起活動健身。

元宵節臨近，校友會也舉行「有獎猜燈謎」，共設計15個謎題，以特色可愛的北一女LINE貼圖為獎品；此外還有「有福同享聊天室」，參加者在自我介紹後互相分享「虎年最想做的事」，大家參與踴躍，多數人都是希望早日可以安心出遊，很多人想念台灣家人，期待疫情早日結束盡快返台探望。

新春圍爐活動的壓軸節目是由理事蔡立明帶來的雲端共舞，隨著兩首視頻曲目「恭喜發財」和「新年虎虎虎」起舞，帶大家一起回味往年的實體舞會，並一起舒展筋骨。