解運輸困境 維州推百天計畫聘百名卡車司機

新冠疫情 導致各行業員工流失，卡車司機的減少也連帶影響大華府 地區的食品運輸，維州 近日推出「百天計畫」，目標在2022年的第100天內增聘100名卡車司機，提供通過商業駕駛執照考試的學生1000元獎勵，解決維州乃至整個大華府的生鮮供應短缺問題。

該計畫由「維州準備行動」(The Virginia Ready Initiative)和維州卡車協會(Virginia Trucking Association)聯合推出，讓已獲得商業駕駛執照的維州民眾與維州貨運公司的司機崗位配對，目標在2022年首個100天內增聘100名卡車司機，替各供應鏈補充運輸人力。

獲州長楊京(Glenn Youngkin)選任作維州商務部長的麥理克(Caren Merrick)表示，此計畫為貨運公司和駕駛人才搭橋，加速解決人員短缺的問題，也推出更有針對性的培訓計畫，促進維州經濟的疫後恢復。

美國卡車協會(American Trucking Association)數據顯示，全美缺少近8萬名卡車司機，這也促使卡車司機的薪資不斷上漲，2020年卡車司機平均年薪4萬7130元，當前根據不同的運輸線路和任務量，部分地區的卡車司機年薪可達六位數。

「維州準備行動」提供在維州社區大學完成卡車司機培訓、並通過商業駕駛執照考試的每名學生1000元的獎勵，鼓勵年輕人培養專業技能並替經濟發展補充所需人才。

維州卡車協會主席貝斯特(Ward Best)表示，卡車司機可能對很多人來說是全新的職業，但這份工作不僅社區經濟發展所需的關鍵崗位，同時也能為求職者提供良好的個人職場規畫和福利。