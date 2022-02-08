華府旅遊業勞動力去年減半 估今年復甦

華府旅遊相關的勞動力在2021年流失逾50%，但預計今年旅遊行業將靠休閒旅遊復甦。（記者張筠／攝影）

新冠疫情 稍緩，到全美各地旅遊的民眾逐漸恢復，近日一份報告顯示，華府 旅遊相關的勞動力在2021年流失逾50%，目前酒店收入也並未因空房率下降而明顯上升，主要因為商務旅行恢復遲緩，多數酒店仍需依靠休閒旅遊來增加收入，但該報告也指出，今年整體趨勢較好，預計酒店收入可恢復到接近疫情前的水平。

美國酒店協會預計，2022年的酒店客房的收入將比去年上漲19%，接近疫情前的水平。（記者張筠／攝影）

美國酒店協會(American Hotel and Lodging Association)的數據顯示，華府2021年共流失9000個酒店和旅遊相關的工作崗位，相當於該領域有52%的勞動力消失，在過去兩年中，華府酒店客房收入損失近30億元，而大華府三地政府因旅遊行 業損失的稅收共達4億元。

全國範圍內，該協會報告預計今年也僅有58.3%的商業會議及活動會恢復，加之部分活動提供線上選擇，意味著民眾重返商務旅行不會有巨大增長，美國酒店協會預計，參照2019年的情況，今年全美因商務旅行減少所造成的失業率將有7%。

雖然疫情帶來的挑戰持續，但該協會報告指出，旅遊業仍具有一定反彈實力，近期該行業的復甦將重點，在於休閒旅行的恢復，該協會預計，2022年的酒店客房的收入將比去年上漲19%，接近疫情前的水平。

美國酒店協會表示，旅遊行業完全恢復預計至少還需一年，但整體趨勢良好，且大華府各地政府目前都有推動旅遊業、補助酒店、餐館等商家的計畫，各地防疫也較成熟，預計今年春、夏大華府將迎來旅遊旺季。