國民黨海外部陳以信 促團結推黨務革新

陳以信(前排右四)走訪大華府僑界，鼓勵僑胞同心協力，推動海外黨務工作。（記者張筠/攝影）

台灣立法院外交及僑務委員會召集委員、立法院台美國會議員聯誼會副會長陳以信近日到訪華府 ，與多位美國聯邦議員會面並拜會行政部門，此外他也以國民黨 海外部主任身分問候華府僑胞，且鼓勵僑社團結推動海外黨務革新。

陳以信代表國民黨主席朱立倫來美，向美方傳達該黨重視對美工作，他此行陸續與眾院外委會亞太小組共和黨首席議員夏波(Steve Chabot)等聯邦議員會面，也與民主、共和兩黨國會資深幕僚座談，並與美國行政部門官員討論台美雙方合作；他表示，朱立倫初步計畫3、4月之間訪美，他這次主要先行安排相關工作。

陳以信表示，美方目前非常關心台灣後備戰力以及兩岸局勢變化，這也突顯兩岸形勢緊張，他說，兩岸當前缺乏危機管理機制，稍有不慎就容易擦槍走火，周邊國家和地區也會被捲入衝突，「台海穩定是美國最大利益之所在，因此拜登政府也鼓勵兩岸建立建設性對話。」

陳以信此行也代表朱立倫問候大華府地區四個黨分部並送上新春祝福，針對海外黨務工作及革新，他表示，國民黨需要增添新鮮血液，匯聚失聯黨員，凝聚黨內力量，此外也要妥善處理黨產，重振雄風。

他說，國民黨駐美代表處已成立，未來將透過此管道加強與美交流；對於今年年底的九合一選舉，陳以信表示國民黨贏面較大，也盼望海外僑胞同心協力，他提出應對民進黨的「網軍」，國民黨要建立「海軍」(海外網軍)，鼓勵僑胞用實際行動來推動國民黨的團結，「我們的團結不只是要壯大國民黨，而是要鞏固中華民國 。」