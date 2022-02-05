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「未來華府」補貼中低收入生 每名可獲8000元

記者張筠／華盛頓報導

華府近日推出教育補貼項目，為部分大學攻讀資訊、科技、衛生、教育等高需求專業的學生提供每年8000元的學費補助，此外，還提供職業發展輔導和應急經費，藉此緩解高等教育資源分配不均問題。

名為「華府未來」(DC Futures)的教育發展項目資金，來自於聯邦政府提供的1200萬元補助，這筆款項專門用於幫助中低收入學生取得科技、公共衛生、教育等領域的學位，補充高需求行業的人才，這些學生若在申請其他獎學金、助學金後仍有經濟困難，則可申請此項目，每人每年可獲得8000元的學費補助。

可申請「華府未來」補貼的學生包括哥倫比亞特區大學(University of the District of Columbia)及其社區大學、華盛頓聖三一大學(Trinity Washington University)，以及天主教大學(Catholic University)的學生。

該項目也提供職業發展輔導，另有1500元的應急資金(emergency fund)，可用於食物、醫療保險、住房、育兒等方面開銷，市長包瑟(Muriel Bowser)說，「華府未來」將打破傳統高等教育的障礙，幫助更多年輕人追求夢想，並給華府必要行業增添人才；該補助申請截至8月19日，詳情：https://bit.ly/3GngbQ1。

市府也鼓勵民眾申請其他教育獎學金和補貼，包括「市長學者本科計畫」(Mayor's Scholars Undergraduate Program)，該計畫將在2022-2023學年提供逾5000萬元的獎金，市府將以申請者的高中成績、年齡、所在大學及專業、家庭收入和就讀成本等指標發放獎學金。

教育 華府 低收入

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