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教學靈活、師資充足 華府私校發展快

記者張筠／華盛頓報導
因教育靈活性較高且師資充足，近幾年華府越來越多家長將孩子送到私立學校。（取自Sidwell Friends學校官網）
因教育靈活性較高且師資充足，近幾年華府越來越多家長將孩子送到私立學校。（取自Sidwell Friends學校官網）

國家教育統計中心( National Center for Education Statistics)數據顯示，2019-2020學年華府私立學校比三年前增加14所，學生增加逾2000人，教育學者表示，近年來家長更偏向選擇私立學校，主要原因包括教學靈活性高、師資充足等，不過昂貴的學費也讓部分家庭因此卻步。

數據顯示，華府2019-2020學年有72所私立學校，學生1萬5000名，而2016-2017學年時，僅有58所私立學校，近1萬3000名學生，華府教育和職業發展研究機構Transizion創始人派特爾(Jason Patel)說，華府教育環境著重菁英化(selective)，家長們重視學校的水平和聲望，在疫情期間尤其明顯，越來越多家長從小學開始就讓孩子就讀私立學校。

派特爾說，私立學校通常有較大靈活性，在疫情期間所受影響也較小，學校和家長對話通暢，且因班級人數少，每名學生享有的教育資源更充足，學習項目多樣，此外教師的壓力也相對比公立學校較輕，在行政管理、成績評分、備課任務等方面都有比較彈性的安排。

華府教育諮詢師道尼(E.V. Downey)說，私立學校的升學率近幾年不斷上升，且學生學術表現良好，大多進到排名靠前的中學，這也吸引家長注意力，此外，私立學校的文化活動相對更豐富，「活潑、多元的環境有助於提高孩子的學術和創意表現，對未來職業發展也有影響。」

不過私立學校的高昂開銷也是一大阻礙，全美私立天主教小學平均一年學費達8700元，而非宗教學校需近2萬元，而華府等大城市學費更高，華府Sidwell Friends學校一年學費超過4萬5000元，雖然多數學校提供補助，但整體花費對多數家庭仍是巨大壓力。

教育學者表示，許多家長追求私立小學，是因他們認為這對大學申請有幫助，但哥倫比亞大學前本科招生主任布蘭克曼(Drusilla Blackman)說，私立小學確實對孩子的發展和塑造有一定影響，但大學還是更看重高中經驗及學生在各方面的成熟度，家長無需因此非得讓孩子進入私校。

教育 華府 疫情

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