維州口罩令爭議持續 7校與州長互告

楊京等三名維州高官近日加入家長，聯合提吿勞登郡公校違反州府行政令。（勞登郡公校提供）

北維州 七個公校 教委聯合提告維州楊京(Glenn Youngkin)政府撤銷公校口罩 令的案件，2日在法院聽證，法官表示將盡快裁決，不過雙方均表明，一旦裁決對自己不利，會向維州最高法院上訴；此外，楊京等高官2日加入一群提告勞登郡公校的家長，對該公校無視州長行政令表達反對。

阿靈頓郡巡迴法院(Arlington County Circuit Court)法官2日下午聽取公校和州府意見，提告州府的公校教委包括阿靈頓郡、費郡、亞歷山卓市、福斯教堂市、漢普頓市、威廉王子郡、里奇蒙市，他們要求法院立即暫停楊京撤銷公校口罩令的行政令；目前這七個公校系統仍要求學生戴口罩，並維持社交距離、隔離教室、檢測等防疫措施。

代表公校的律師卡弗基(John Cafferky)表示，楊京的行政令不屬於州議會授權州長在公衛危機當中可使用的緊急權力(emergency power)範圍，因該行政令不能抑制新冠病毒的擴散；他也表示，該行政令違反維州去年通過的SB1303法案，此法案要求維州公校遵守聯邦疾病防治中心(CDC)的指南，盡可能擴大實體課，因此也將要求學生戴口罩。

卡弗基說，很多師生有特殊健康需求，防疫措施應由各地方政府和公校制定，才能「對症下藥」，在楊京上任州長以前，維州也沒有任何以「維護家長權利」為由，將州府干涉地方公校的行為合理化的情形，相信「法官的裁決會指導地方官員未來將如何管理公校系統。」

代表楊京政府的辯方律師波普斯(Steven Popps)表示，州長行政令相當於法律，SB1303法案無法取代州長權利，此外CDC也沒有規定學校必須戴口罩防疫，同理也沒有強制接種疫苗，這些都是地方政府和公校的自行解讀。

阿靈頓郡法官的裁決可能只會暫時影響七個公校的防疫行動，因兩造都表明若裁決對自己不利，他們將上訴維州最高法院(Supreme Court of Virginia)；法官知曉此案的急迫性，已表示會盡快裁決。

公校口罩令之爭在維州持續已久，反對維州勞登郡(Loudoun County)公校維持口罩令的一群家長，日前也提吿該公校，稱公校違反州長行政令，而楊京、維州檢察長邁爾斯(Jason Miyares)以及州教育總監巴洛(Jillian Balow)2日向法官提出動議，要求加入原告，聯合向勞登郡公校系統發起法律挑戰，邁爾斯通過聲明說，「家長知道怎麼做才是對孩子最好，他們會自行決定是否要孩子一天戴八小時的口罩。」