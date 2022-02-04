楊成華競選馬州蒙郡公校教委 爭取支持

楊成華盼望進入蒙郡公校教委會後，能代表華裔社區發聲，並給教育系統帶入多元建議。（記者會視頻截圖）

在美從事教育 工作20多年的楊成華，近日宣布競選馬州最大的蒙郡公校 (MCPS)教育委員，她主張每個孩子擁有平等教育機會和選擇，她說，蒙郡公校在課程設計上應追求個性化輔導，幫助學生職業發展，公校也應更關注學生心理健康，提高教育的文化多元性，她盼望代表華裔在蒙郡公校發聲，擴大華裔社區參與制定教育政策。

楊成華1970年出生於中國武漢，父母及祖輩都從事教育工作，從小耳濡目染，「兒時家裡的一張書桌可謂奢侈品，當年有一個大哥哥經常到我家借用書桌學習，他的父親是一名屠夫，後來他考上大學並成為法官，我親眼見證教育改變人生。」

她是從小一起長大的玩伴中，唯一讀了大學的女孩，這些經歷塑造了她的教育理念，1992年來美學習，畢業後她成為教師，在陪伴兒女成長的過程中，楊成華也參與蒙郡公校不同年級的志願工作，了解各年齡段孩子的特點和需要，也對各社區面臨的挑戰有了認識。 在美從事教育工作20多年的楊成華決定競選蒙郡公校教育委員，她主張每個孩子擁有平等的教育機會和選擇。（取自楊成華競選網站）

楊成華憑藉多年經驗，決定競選加入蒙郡公校教委會(Board of Education)，她提出蒙郡公校當前存在的侷限和契機，她說，課程設計應更注重深度和廣度，目前的教育系統存在「大鍋飯」問題，「例如五年級的學生數學程度超前，在課堂上感到無聊，學校應給這些孩子提供遠程學習機會，讓他們能充分利用課堂時間，學習更高水平的內容；同理，跟不上課堂進度的學生也應接受個性化輔導，補足該年級的知識。」

楊成華表示，公校系統的課程設計不一定符合所有孩子的興趣，「有人對創業、網路安全、編程等領域感興趣，因此公校可開展更多項目供學生選擇」，既滿足學生需求，也可滿足人才市場需要。

她表示，蒙郡是知識水平很高的地區，也處於政治、商業活絡的環境，「公校系統應善用契機，為孩子們提供實習機會，加強與企業和政府機構的合作。」

楊成華任蒙郡公校亞裔 聯合會主席時，重點關注移民家庭跨代跨文化交流、學生心理健康及亞裔弱勢群體等議題，她表示亞裔文化也是美國文化中的重要部分，「很多亞裔學生在成長過程中面臨身分認同和文化融入的問題」，蒙郡公校在此方面需做更多努力。

楊成華也說，蒙郡公校在制定政策上需有更多透明度，聽取社區意見，與民眾建立信任，她也盼望進入蒙郡公校教委會後，能代表華裔社區發聲，給教育系統帶入多元建議。

蒙郡公校教委選舉將於今年6月舉行，目前楊成華團隊已啟動募款通道，並建立競選網站(www.julieyang.org)，她也會在選舉前深入社區了解民眾訴求。