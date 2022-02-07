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黃信達牙醫博士談牙周病對身體的影響

本報華府訊
黃信達牙醫博士診所的專業團隊
黃信達牙醫博士診所的專業團隊

牙周病是常見的口腔疾病，是引起成年人牙齒喪失的主要原因之一，也是危害人類牙齒和全身健康的主要口腔疾病。但以往人們錯誤的認為只有到老年才會受到牙周病的困擾，其實從5歲開始，牙周病就開始“腐蝕”我們的健康了。牙周病的早期症狀不易引起重視，造成牙周組織長期慢性感染，炎症反復發作，到患者就診時病情已相當嚴重，不僅損害口腔咀嚼系統的功能，還會嚴重影響全身健康，甚至會造成心臟病或流產。

黃信達牙醫的團隊以累積多年的經驗，盡量為您保持趨於鬆動的牙齒，若實在病情太嚴重，黃信達牙醫的團隊也會提供植牙手術、骨質增添來恢復您一口功能較良好的牙齒，鬆動的全口假牙也可靠植牙來增進假牙的穩固。而通過口腔的保健，來保持您全身的健康。黃信達牙醫的團隊是一支專治牙周病的專業團隊，例如:顎骨手術、骨頭移植、齒齦移植、牙根覆蓋(適用於牙齦萎縮以至於牙根外露、牙齒敏感)、牙床骨的重建、人工植牙、假牙穩固、鼻竇提升及各階段的牙周病治療。擁有30多年經驗的黃信達牙醫博士，以手法輕巧及高超技術見稱，有一些病人在搬家到外州甚至靠近加拿大邊境後，還願意搭飛機回來給黃醫師診治。大家都非常喜歡黃醫師的輕巧手法，讓他們在拔牙或各種牙齒治療過程中，非常安心地接受黃醫師的診治。

黃信達醫師精於牙齒美容及家庭牙齒護理，成人及兒童牙齒全科，主治包括拔牙補牙、各種假牙、智齒手術 、根管治療、人工植牙、牙冠牙橋、矯正手術、美齒填補、牙齒美容、美齒一小時漂白、牙周病雷射治療、口臭治療、定期牙齒保健、牙痛急診、口腔癌症檢查診斷等。而診所的設備非常先進，例如先進數碼全景象X光儀器，準確且立即地照出牙齒的狀況。診所更設有PerioLase雷射激光儀器，這台先進且少有的儀器在全美18萬牙醫中只有900家才有，能有效治療牙周病，且促進牙根周邊骨質的再生。

黃信達醫師在大華府地區服務僑胞多年，為方便不同地區的僑胞，在大華府地區設有三個診所，分別位於Rockville、Frederick及Baltimore，熱誠為您服務，歡迎來電預約。Rockville 診所地址:6211 Executive Blvd., Rockville, MD 20852，電話: 301-468-9001。Frederick 診所地址:196 Thomas Johnson Dr. #100, Frederick, MD 21702，電話:301-631-5748。Baltimore 診所地址: 5 Shipping Place, Baltimore, MD 21222，電話: 410-285-6380，網址:www.samuelhuangdental.com。      

華府 邊境 心臟病

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