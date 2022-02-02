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染疫童聞食物有腐味 康復卻無食慾 應做嗅覺訓練

記者張筠／綜合報導
嗅覺恢復訓練通常包括深度嗅聞至少四種不同的氣味，每次十秒，每天兩次，持續至少12周。（取自耳鼻喉科ENTSC官網）
嗅覺恢復訓練通常包括深度嗅聞至少四種不同的氣味，每次十秒，每天兩次，持續至少12周。（取自耳鼻喉科ENTSC官網）

感染新冠病毒後常出現的症狀包括失去味覺、嗅覺等，且這類症狀的康復需要較長時間，近日兒科醫生也表示，兒童染疫康復後可能出現食慾不振的問題，因許多新鮮食物在他們聞起來仍像已腐壞，導致他們不願進食，影響生長發育，甚至威脅健康，醫生建議通過嗅覺恢復訓練來幫助康復。

華府國家兒童醫療中心(Children’s National Hospital)傳染病科主治醫生、喬治華盛頓大學(GWU)兒科助理教授楊茲(Alexandra Yonts)表示，從新冠疫情中恢復的兒童，很多食物的味道在他們聞起來是「噁心、腐臭，甚至像腐爛的垃圾」，因此很容易沒食慾，導致營養攝入不夠，甚至有兒童體重在短時間內下降20至30磅，威脅發育和健康。

她表示，隨著嗅覺神經的恢復，大腦可能以不同方式學習、解釋各感官接收到的信號，「相當於兒童在重新學習各種氣味」，臨床研究證明，多達四分之一的新冠患者在嗅覺慢慢恢復後，仍表示生活和飲食習慣與原來不一樣，很多食物的氣味令他們作嘔，而此現象在年齡較小的兒童中更明顯。

楊茲表示，一般情況下，嗅覺失靈或出現問題的症狀要半年到一年才好轉，家長若發現孩子不願吃飯或對食物失去興趣是因嗅覺問題導致，則要及時去看兒科醫生，或做嗅覺恢復訓練(olfactory retraining)。

此類訓練並非新冠疫情爆發後才有，其他病毒感染也可能導致嗅覺失靈，楊茲說，嗅覺恢復訓練通常包括深度嗅聞至少四種不同的氣味，每次十秒，每天兩次，持續至少12周，刺激患者的大腦恢復對氣味的解讀，「這是一種很實際也易操作的治療方法，但需要堅持，尤其當效果不是立竿見影時，家長更需要引導兒童。」

嗅覺恢復訓練中常用的精油包括花香、果香和其他樹脂氣味，例如玫瑰、檸檬、肉桂、香草、橙子、香蕉、桉樹等，「家長可與專業醫療人員諮詢，排除其他可能影響兒童嗅覺、味覺失靈的因素」，楊茲表示，市面上也有可居家使用的嗅覺恢復訓練盒。

兒童染疫康復後可能出現食慾不振的問題，醫生建議通過嗅覺恢復訓練來幫助康復。（Ge...
兒童染疫康復後可能出現食慾不振的問題，醫生建議通過嗅覺恢復訓練來幫助康復。（Getty Images）

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