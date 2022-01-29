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性侵2女同學 維州勞登郡15歲少年判緩刑

記者張筠／維州報導

日前受維州州長乃至全美關注的勞登郡(Loudoun)公校性侵案近日有新進展，法官判連續兩次性侵女同學的青少年緩刑，不過，在他滿18歲前，必須拘留在少年康復監管中心(juvenile rehabilitation center)，此外，法官否決檢方將該青少年登記為性犯罪者的動議，法官主張，全國對該案的關注，已給這名青少年犯足夠的懲處和壓力。

維州法官布魯克斯(Pamela Brooks)日前判15歲的作案青少年緩刑，要求在他滿18歲前都須待在少年康復監管中心，當時他並同意檢方可提出將該青少年登記為成人性犯罪者的動議。

勞登郡檢察官拜博拉吉(Buta Biberaj)表示，將犯案青少年列為性犯罪者並拘留在監管中心，是為了保護社區安全，同時也能維護該青少年本身安全；該青少年去年5月28日在Stone Bridge高中因性侵另一名女學生被捕，同年10月6日又在另一所學校攻擊並侵犯女同學，當時他身上戴著電子監控器。

辯方反對將該青少年登記為性犯罪者，因他只有15歲，大腦仍處於發育階段，此外辯護律師引述研究和數據表示，一般列為性犯罪者的少年，都是因為累犯機率高，而「少年司法系統的目的是幫助作案青少年康復，而不是懲處。」

拜博拉吉表示，不能因青少年未滿18歲而減輕懲處，其行為也不能簡單歸結於「不成熟」，不過檢方承認將該青少年登記為性犯罪者，很可能影響到他將來的發展，「未來他在求職中將很受影響，個人發展也可能更坎坷」，因此他建議該青少年滿30歲後，再將他列入性犯罪者名單。

該青少年的辯護律師、勞登郡檢察委員會成員(Board of Supervisors)卡什諾(Caleb Kershner)表示，這名青少年已遭到全國媒體和社區高度關注的懲處和審查，維州州長楊京(Glenn Youngkin)日前也簽署行政令要求檢察長徹查此事。

「勞登郡公校對性侵案的處理方式欠妥，該青少年已感到很懊悔，他也是公校系統的受害人」，卡什諾表示，這名青少年沒有得到應有的保護和照顧，「公校官員從未關注這名青少年的需求和心理，也沒有給他一個機會，處理方式也是受外界壓力所迫而決定的。」

布魯克斯聽完兩造陳述後裁決，該青少年在滿18歲前須待在少年康復監管中心，不得與受害者和他們的親屬有任何接觸，此外布魯克斯也否決檢方將青少年列為性犯罪者的動議，表示此案受全國矚目，對該青少年已有足夠衝擊。

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