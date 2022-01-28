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楊京設郵址收教育投訴 褒貶參半 坊間發起感謝老師行動

記者張筠╱維州報導

維州州長楊京(Glenn Youngkin)近日設立專門郵址，邀請民眾向州府投訴任何加深分化的教育相關活動，該舉措褒貶不一，有民眾讚許州府重視教育發展，但也有民眾批評州長此舉帶有對老師威嚇及侮辱意味，此外，社交媒體更因此掀起熱門標註「#感謝老師」行動，鼓勵大家給州長發送關於教師的正面信息，希望促進教師與社區間的信任。

楊京上任後立即簽署行政令禁止課堂教授「批判性種族理論」等具有分裂意味的教材內容，但近日費郡某一高中有學生卻在極具爭議的「Privilege Bingo」遊戲，因此受到州府和社區批評，費郡公校系統也為此公開道歉。

為避免再發生類似事件，楊京25日開設郵址([email protected])，邀請師生和家長若發現任何加深分化的教育相關活動，可隨時向州府投訴，此舉立即遭到維州教育協會(Virginia Education Association)主席費德爾曼(James Fedderman)的批評。

費德爾曼表示，該舉措疑似對教師有威嚇甚至侮辱意味，「州長只針對教師設立了額外的審查機制，其他公務人員或州府職員並沒有類似的投訴通道」；對此楊京發言人波特(Macaulay Porter)回應，該郵址是促進民眾與州長溝通的渠道，「楊京是所有維州民眾的州長，有決心聽取人民的意見和提問。」

部分家長則對楊京的作法予以肯定，他們表示，該熱線郵箱能加速提升教師的專業性；不過，教師們對此並不以為然，曾任小學教師的貝爾(Therese Bell)說，「教師工作過勞且工資不高，現在又多了一層審查機制，恐導致教師不堪重負」，而且每日提心吊膽怕被檢舉，將無法專注提升教學內容。

貝爾也提到，若發生問題或爭議，學生和家長應該先與教師、學校官員建立良好的溝通，而不應首先向州府投訴。

楊京開設此郵址後，社交媒體上也掀起熱門標註「#感謝教師」(#ThankATeacher)的行動，希望藉此動員民眾向州長發送關於學校、教師的正面內容，有用戶表示，州長重視教育發展，社區應積極配合，雖然該通道設立初衷是用來投訴，但民眾完全可以用正面的內容來促進教育環境提高，加深教師與學生、家長、社區之間的信任，達到良性循環。

教育 維州 波特

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