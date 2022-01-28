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華府免費發KN95 室內口罩令延至2月底

記者張筠╱華盛頓報導
華府室內口罩令延至2月底，社區防疫中心即日起向民眾免費發放KN95口罩，每人每次可領兩個。（記者張筠╱攝影）
華府室內口罩令延至2月底，社區防疫中心即日起向民眾免費發放KN95口罩，每人每次可領兩個。（記者張筠╱攝影）

華府市長包瑟(Muriel Bowser)27日宣布，即日起已開放的七個社區防疫中心，將向民眾發放免費KN95口罩，每位市民每次可領兩個，而第八個社區防疫中心也即將啟用；包瑟26日也宣布室內口罩令延長實施至2月底，此外2月15日起，華府餐館將要求消費者出示完全接種新冠疫苗的證明。

華府室內口罩令原定本月31日到期，但包瑟表示Omicron病毒主導的疫情仍堪憂，戴口罩防疫很有必要，因此將口罩令延至2月28日，公衛緊急狀態也延長到2月15日，讓醫療機構保持抗疫靈活性；此外從2月15日開始，華府12歲及以上的市民進入餐館、酒吧、健身房等公共場所，須出示接種兩劑新冠疫苗的證明。

華府本月陸續啟用七個社區防疫中心，第八個也即將啟用，民眾可在這些中心接種新冠疫苗、補強針，領取免費的居家快篩抗原檢測試劑，也可做核酸(PCR)檢測，27日開始民眾也可以領取免費KN95口罩，每人每次可領兩個，加強對Omicron病毒的防護。社區防疫中心位於不同社區，每天都有服務，詳情：https://bit.ly/3rSFl41

目前華府各項疫情指標已在下降，但日增染疫人數、住院病例等數據仍比去年同期稍高，市府官員呼籲民眾防疫不可懈怠。

口罩 防疫 華府

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