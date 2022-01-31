波特那&蘇爾律師事務所談每個駕駛者都應該知道對方保險公司的3種策略

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波特 那&蘇爾律師事務所(Portner & Shure, P.A.)服務華府25年，法律經驗豐富，已經為無數客戶，取得了合理賠償。律師事務所專精案件包括交通事故、人身傷害、刑事訴訟、工傷、醫療訴訟及移民咨詢等。律師事務所有專人與保險 公司連繫，精通國語、廣東話、韓語、越南 語、英語和西班牙語，幫您對外交涉，免費給予您諮詢。現在，跟大家繼續討論每個駕駛者都應該知道對方保險公司的3種策略。

與保險理算員交談可能會令人傷腦筋，尤其是當您的賠償即將到來時。大多數人沒有意識到的是，保險公司有一套戰略和戰術手冊，旨在破壞您的索賠並證明較小的賠償是合理的。為了幫助您避免這些陷阱，以下是每個駕駛者都應該知道的3種保險公司策略。

1.友好的方法

保險理算員是訓練有素的談判者。他們每天處理數十起案件，並且知道所有可以使他們的工作更輕鬆並證明降低和解成本的策略，這些策略都是友好的方法。

保險理算員看起來很友好，並堅持認為他們正在努力幫助您，因為這會鼓勵您敞開心扉分享更多信息。問題是您對保險理算員說的每一句話都需要非常精確的措辭，否則以後可能會被用來對付您。出於這個原因，通常最好避免與保險理算員交談，無論他們看起來多麼好，並讓您的律師代表您進行談判。

2.低球技術

保險公司有公式和計算方法可以幫助他們確定您的損害賠償的確切金額。但是，理算員的工作是提供他們認為您會接受的最低結算價。為此，最初的和解報價通常遠低於向前推進和從傷病中復原所需的報價。

請記住，保險理算員是訓練有素的談判者。大多數試圖自己談判的受傷者都沒有成功，而少數獲得和解的人幾乎總是比那些聘請律師的人獲得的賠償要少得多。

3.接受他們的提議

當您受傷和壓力過大時，您會很想盡快獲得賠償。這可能會導致您放棄並接受較低的賠償。但重要的是你要有耐心，讓你的律師為你談判。

當您聘請律師時，您不必擔心管理案件的壓力。此外，您的法律團隊可能會幫助您找到一位同意在您的案件完成之前等待付款的醫生，這意味著您過早接受賠償的壓力較小。

如果您或您所愛的人在車禍中受傷，那麼聘請一位經驗豐富的律師陪伴在身邊至關重要，立即致電：馬州：240-345-3150；維州：703-916-1227，或上中文網站：www.ChineseAccidentAttorney.com與波特那&蘇爾律師事務所聯繫，免費諮詢您的案件，不勝訴，不收費。律師事務所擁有精通國語、廣東話、韓語、越南語、英語和西班牙語的工作人員。波特那&蘇爾律師事務所獲得Google Reviews 五星的好評，可見其服務獲得大家的肯定及讚賞。