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Omicron肆虐 金山華埠散房住戶「難隔離、無處躱」

大華府Omicron高峰已過 但防疫不能鬆懈

華盛頓訊

華府社區健康服務中心26日發布新冠及疫苗問答，並匯總免費的防疫資源，提醒民眾雖然Omicron病毒主導的疫情在大華府已減緩，日增病例開始下降，但新冠疫情短期內仍不會消失，民眾仍須留意防疫，盡快完成疫苗接種，並戴口罩、勤洗手。

該問答表示，馬州和華府的日增病例在本月初已達高峰，目前兩地七日平均日增病例都比前一周下降了四成以上，維州新增染疫人數也小幅度下降，但公衛學者表示，全美整體的疫情預計在2月中才會達到峰值，民眾仍須謹慎防疫。

最新數據顯示，輝瑞和莫德納疫苗的補強針對預防染疫者住院的有效率達90%，接種第二針超過六個月的民眾，疫苗對Omicron的防護性下降到57%，補強針則可讓防護性重回90%，地方官員呼籲民眾堅持接種。目前大華府各地疫苗充足，接種站包括連鎖藥房、醫院及診所、地方政府主辦和授權的社區接種站。

聯邦政府從上周開始發放免費快篩居家檢測劑，每家可訂購四個試劑盒，訂購可登錄http://covidtests.gov，或致電(800)232-0233申請。大華府許多郡市也免費發放快篩檢測資源，包括馬州蒙郡、喬治王子郡、維州費郡等，此外蒙郡各公共圖書館也發放免費成人N95口罩，目前每人每天最多可領四個。

美國華盛頓教育產業園於馬州政府合作設立新冠核酸(PCR)檢測中心，免費為華人服務，無需預約或醫生處方，每周七天從上午9時至下午1時服務，地址：6511 Princess Garden Parkway, Lanham, Md 20706。

馬州菲律賓裔青年專業人士協會(Filipino-American Young Professional of Maryland)也與indiviDx疫苗檢測公司合作，將於29日上午9時至下午3時在巴爾的摩的St Pius教堂，免費提供核酸(PCR)檢測，地址：6428 York Road Baltimore, MD 21212。

疫苗 檢測 華府

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