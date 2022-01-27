疫情衝擊 馬州公校學生減少 曠課人數增

新冠疫情導致馬州公校學生減少，且曠課人數上升。（馬州教育廳提供）

新冠疫情 衝擊全美各級學校，馬州 教育委員會近日公布數據顯示，疫情期間公校學生人數明顯減少，曠課人數及曠課時間則均上升，州府官員表示，這與疫情導致的家庭經濟狀況變化、交通接送等方面有關，但也不排除學生心理健康問題，因此非常需要更多教職員投入並增加輔導資源。

馬州教育委員會(State Board of Education)25日公布的報告顯示，兩年前全州公校就讀生(enrolled students)逾90萬9400人，私立學校有13萬2600多學生，新冠疫情兩年間，兩項數據都明顯下降，而在家學習(home-schooling)人數驟增。

今年到公校報到的學生再減1000多人，全州公校學生有88萬1500人，馬州教育廳(Department of Education)數據統計主任海斯萊特(Chandra Haislet)表示，2021學年除了高中生之外，其他各年級學生大幅減少，高中生或因有升學壓力因此人數降幅較小。

馬州學生曠課的問題也加劇，2021年曠課時間超過總上學天數10%的學生占比22.4%，是該數據近五年來首次突破20%，2020年該數據為18.3%，2019年為19.5%。

海斯萊特說，全美範圍內，低收入家庭學生曠課的概率比中高收入家庭學生高1.6倍，這也影響不同社區的學生畢業率和升學狀況，「馬州有170萬至330萬名八到12年級的學生，可能因家庭經濟嚴重受疫情衝擊而無法到校上課，或缺乏網課資源。」

馬州教育總監 喬杜里(Mohammed Choudhury)表示，學生無緣無故曠課是非常嚴重的問題，這可能與家庭環境、心理健康、教育資源、交通接送等方面有關，了解背後原因並解決此問題需更多教職員投入。