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維州州長楊京辯駁：取消口罩令不應政治化

記者張筠／維州報導
楊京近日發表專欄評論，回應反對者的攻擊，重申會維護家長在教育和防疫上的權利，並稱維州不應以政治立場決定防疫方法。（取自楊京推特）
楊京近日發表專欄評論，回應反對者的攻擊，重申會維護家長在教育和防疫上的權利，並稱維州不應以政治立場決定防疫方法。（取自楊京推特）

維州州長楊京(Glenn Youngkin)的撤銷校園強制口罩令，引來北維州公校系統的持續反對並提出法律挑戰，他25日在「華盛頓郵報」發表專欄評論(op-ed)，重申取消口罩令的重點是維護家長權利，公眾不應以政治立場來決定防疫方法，甚至挑起分裂；此外州長並設立了郵址，專門讓民眾對任何加深分化的課程提出投訴。

楊京就任州長兩周來，持續因撤銷公校口罩令而遭批評，甚至面臨北維州七個公校教委的提吿，楊京25日通過「華盛頓郵報」的評論提出回應並為自己辯護，他表示，撤銷公校口罩規定的行政令是「為確保家長在孩子防疫措施上有自由，可以自行選擇對孩子最好的方式」。

楊京表示，現在是調整應急方式的時候，維州會持續確保讓孩子們上實體課，保護商家發展，但「讓家長噤聲(silencing parents)，以政治立場來決定防疫方法，甚至挑起紛爭，並不是維州應採納的方式」，他表示，會保護家長們在教育方面的發言權，且「為了保護下一代人的身心健康，我們必須認清強制執行口罩令，可能給學生帶來的傷害。」

費郡公校(FCPS)教委25日表決支持費郡公校堅持執行口罩令，並致信要求楊京政府提供可讓學生不戴口罩上課的數據支持，以及逐漸取消口罩令的計畫，費郡公校教委也引述美國兒科學會維州分會(Virginia Chapter of the American Academy of Pediatrics)的建議，稱高傳染率社區的學生仍應戴口罩防護。

費郡、勞登郡、威廉王子郡、阿靈頓郡和亞歷山卓市衛生官員已聯合給費郡公校教委背書，表示接種疫苗、戴口罩、社交距離、檢測、隔離等系列措施能確保防疫有效，單一方式肯定不足，因此不贊成楊京政府取消口罩令。

此外楊京25日也設立專門的郵箱地址，邀請家長若發現孩子所在學校存在任何具分裂性(divisive)的行為或現象，可及時向州長辦公室投訴，郵址：[email protected]

楊京上任之初簽署了系列行政令，禁止公校教授「批判性種族理論」，州長提到，費郡某一高中在課堂上教導學生玩「Privilege Bingo」遊戲引發爭議，楊京表示，營造健康安全的教育環境需要家長和社區的配合，民眾若發現任何類似的分裂性言行、活動，可直接發送證據給州長辦公室。

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