馬州蒙郡室內口罩令延至2/21 疫苗護照提案擱置

蒙郡郡議會25日決定將室內口罩令延至2月21日。（記者張筠／攝影）

馬州蒙郡(Montgomery)郡議會25日投票決定，該郡的室內口罩 令將延長執行至2月下旬，此外也暫停推動要求商家實行疫苗 接種規定，根據指出，主要該規定受到多數業主反對，郡府官員表示，在推行「疫苗護照」前，有諸多細節仍待商榷。

蒙郡郡議會25日一致通過，將原在下周到期的室內口罩令延長至2月21日，更新的規定也要求郡議員每周和公衛學者評估疫情 動態，包括七天內每10萬人中的感染人數、全郡的陽性檢測率、住院病患中新冠病例的占比等，若這些指標證明疫情趨緩，則蒙郡可提前結束口罩令。

根據當前數據和趨勢，蒙郡代理衛生官布吉爾斯(James Bridgers)預估，Omicron病毒主導的疫情將在2月中達到高峰。

針對蒙郡政府此前推行的「疫苗護照」提案，蒙郡郡議會近期舉行了兩次公聽會，但代表發言的20多名業主和社區民眾幾乎全部反對，部分郡府官員也表示還有太多細節和問題未解決，因此暫不會對此提案投票。

「疫苗護照」是由蒙郡郡長艾瑞奇(Marc Elrich)發起，效仿華府要求民眾進入餐館、酒吧、健身房等場所，須出示疫苗接種證明的作法，但商家們表示，蒙郡接種率達85%以上，此規定只會增加麻煩，完全沒必要，也有業主稱，此規定會讓未接種疫苗的民眾幾乎無法參與社交活動，也會傷害商家生意。

有民眾理解郡府制定該政策的初衷，但表示細節未商議清楚，反而帶來更多麻煩，例如若消費者拒絕出示疫苗證明，餐館如何處置？若發生衝突是否要報警？這是否影響其他消費者的體驗？或阻礙附近商家的生意？還有民眾提出，若忘記帶疫苗證明，是否可出示疫苗卡的照片？但真實性和身分應如何驗證？