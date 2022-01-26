維州費郡公校：不戴口罩不准上實體課

費郡公校規定不戴口罩的學生不得上實體課，勞登郡公校也將未戴口罩學生隔離集中管理。（費郡公校提供）

維州 最大的費郡公校 (FCPS)25日發布執行口罩 規定的計畫，規定學生若不戴口罩就不能返校上實體課；相鄰的勞登郡(Loudoun)公校近日則將沒戴口罩的學生，全數集中到圖書館或大禮堂，將他們與有戴口罩的學生分開管理。

雖然州長楊京(Glenn Youngkin)政府從24日起將學生戴口罩的決定完全授權給家長，同時規定公校不得強制執行口罩令，但北維州多數公校始終拒絕撤銷口罩令，繼續要求學生戴口罩。

費郡公校官員表示，沒有因特殊醫療情況或信仰需求而申請豁免口罩規定的學生，都必須戴口罩上課，若學生持續不遵守，學校輔導員、服務工作者將與學生單獨溝通，進行口罩防疫教育；若學生仍拒絕戴口罩，校方將聯絡家長，讓家長說服學生，如果家長也無法說服學生戴口罩，該學生將不得參加實體課。

費郡公校教育總監布拉布蘭德(Scott Brabrand)說，學校也期待放鬆口罩政策，但現在不是恰當時機，尤其大華府正值疫情高峰，更應加強執行口罩令；費郡公校教委與北維州另外六個公校聯合提吿楊京政府，布拉布蘭德表示，期待法官盡快做出合理判決。

勞登郡Woodgrove高中的部分學生24日開始就未戴口罩上課，他們支持楊京政府的行政令，也批評公校官員違反州長規定，這群反對戴口罩的學生表示，校外沒有執行口罩令，校內強制戴口罩顯得不合理，「其他公共場所也都允許民眾自願選擇，公校不應侵犯學生和家長的自由」，也有學生以「無法順暢呼吸」來表示學校應尊重學生的健康需求。

Woodgrove高中將這些沒戴口罩的學生轉移到大禮堂，與其他戴口罩的學生分開管理，部分學生表示「一整天非常無聊」、「沒怎麼上課，也沒什麼功課」；還有家長和學生因未戴口罩在校門口被校長攔下，校方表示不戴口罩將不能上課，家長可選擇帶學生回家，不然學生就會被集中到圖書館隔離管理。