馬州蒙郡高中槍擊案 17歲兇嫌遭控謀殺未遂

蒙郡Magruder高中上周五發生槍擊案，15歲受害學生重傷，已接受兩次手術，17歲的阿斯頓面臨二級謀殺未遂和一級襲擊等指控。（取自推特）

馬州 蒙郡(Montgomery)Magruder高中上周發生槍擊 案，17歲高中生阿斯頓(Steven Alston)向一名15歲學生開槍致其重傷，阿斯頓面臨二級謀殺未遂、一級襲擊(assault)等指控，且不得保釋。

該槍擊案21日下午近1時發生於Magruder高中，馬州檢察官 表示，阿斯頓在網上購買幽靈槍枝(ghost gun)，在另一名學生的協助下組裝好後帶到學校，因阿斯頓知道當天在學校廁所會發生衝突。

檢察官表示，阿斯頓用槍對準受害學生的頭部，受害學生試圖將槍推開，但在混亂中走火，受害學生的骨盆/腹部下方被槍擊中，導致重傷，隨後接受兩場手術，24日情況穩定，已無生命危險。

馬州檢察官表示，阿斯頓開槍重傷該學生後，將槍枝拆卸完回到教室，約兩小時後被警方帶走，警方發現他在襪子裡藏了裝有九發子彈的彈匣。

阿斯頓面臨二級謀殺未遂、一級襲擊、使用槍枝施暴重罪、在學校持有危險武器、未成年人持槍等指控，目前仍關押拘留所不得保釋，阿斯頓的辯護人請求法院允許阿斯頓與母親住在一起，在家接受七天、24小時的監控，法官否決該請求，但准許把阿斯頓轉移到少年看守所；阿斯頓的家人拒絕接受任何媒體訪問，也未發表任何評論或回應。

該案件引起社區恐慌，有家長提議，在學校官員和執法部門查出衝突原因之前，學校應暫停一段時間的實體教學，蒙郡政府本周也將持續給師生和家長提供心理輔導。