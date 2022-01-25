維州K-12防疫臨時指南：每周須上5天實體課

維州衛生廳24日發布「K-12學校防疫臨時指南」，表示家長在養育子女方面有根本權力，並規定學校每周需開放五天實體課。（取自費郡公校官網）

維州 州長楊京(Glenn Youngkin)要求公校撤銷口罩 令的規定，24日面臨法律挑戰，同日維州衛生廳(VDH)發布「維州K-12防疫 臨時指南」稱，孩子的健康和教育由家長管理，學校每周仍然必須上五天實體課，同時也須提供安全健康的校園環境。

維州代理衛生主任葛林(Colin Green)表示，根據疫情發展，針對維州學校發布的防疫臨時指南可能隨時更新，目前防疫重點為疫苗接種。

該指南表示，既然新冠疫苗有效且當前主要的新冠變種Omicron病毒導致的疾病不太嚴重，防疫策略可稍微放寬，但最核心的三個原則包括：孩子的健康和教育決定權在家長手中，學校必須每周五天實體教學，且要提供安全健康的校園環境。

該指南表示，沒有什麼比維州兒童的健康和安全更重要，家長在如何照顧孩子方面有最根本的權力。

北維州部分公校系統持續反對楊京政府撤銷口罩令的作法，也明確表示會持續要求師生戴口罩上課，但葛林說，公衛研究顯示，當前公校的防疫措施並沒有減緩Omicron的傳播，即使是強制執行口罩令的公校也不例外，「阿靈頓郡、亞歷山卓市、費郡、勞登郡等公校系統的病例都顯著增加，事實證明戴口罩、社交距離等對防護Omicron病毒不太有效。」

維州衛生廳的臨時指南也表示，當前聯邦疾病防治中心(CDC)建議戴N95或KN95來阻止新冠病毒的傳播，「但這類口罩太緊且不舒服，孩子可能更無法忍受長時間配戴。數據顯示，嚴格要求戴口罩的地區，病毒傳播的情況與不太嚴格要求口罩令的地區並無明顯區別。」

不過勞登郡衛生委員會主席、兒科醫生法睿爾(John Farrell)表示，雖然強制執行任何防疫措施都會引起不悅，但在維州醫療資源緊缺，且學校染疫人數增加之際，「放鬆口罩等防疫規定並非明智之舉」。

但他也表示，州府和公校、家長有同樣的目標，即讓孩子安全上實體課，「校長們肯定處於困境中，一方面要遵守州府規定，另一方面也要照顧社區意願」，法睿爾建議家長不要增加公校官員的負擔，應自行引導學生做好防疫，無需要求統一的口罩規定。

維州和國家兒科學會(National American Academy of Pediatrics)目前仍建議戴口罩防疫。