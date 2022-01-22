霍根新財年預算582億元 聚焦醫療、警務、教育

馬州 州長霍根(Larry Hogan)近日宣布582億元的新財年預算 計畫，經費將著重改善醫療系統、教育 發展，提供食品補助及強化警務建設等，這也是他州長任內最後一次預算提案，民主黨官員批此預算案於教育方面資金不足，尤其未分配資源匱乏區足夠資金，此外，減稅措施也不利於立法者推動教育改革。

根據霍根提出的2023財年預算，7500萬元將用於鞏固地方醫療系統和公衛部門發展，這部分比2022財年多了1000萬元經費，增加資金將用於打擊新冠疫情，也會補貼各地行政單位和家庭在防疫上的開銷；霍根也計畫斥10億元推動心理健康和預防藥物濫用項目。

霍根表示，新財年用於支持防疫前線人員的資金將創紀錄，此外州府也將擴大SNAP糧食券以及為低收入、老年居民提供的補助項目。

霍根政府也計畫在三年內給警務工作撥款五億多，包括提升警員薪資、優化警務訓練、擴大警民合作、促進警方與社區溝通等；霍根還將投資82億推動K-12教育，其中近六億資金來自馬州博彩行業的稅收。

馬州州眾議會民主黨籍議長瓊斯(Adrienne Jones)同意霍根絕大部分的預算方案，但不滿霍根未提供教育資源較匱乏的郡市充足資金，包括喬治王子郡、巴爾的摩市等，此外，瓊斯也批評霍根的減稅計畫將無法為教育改革提供經費，屆時會對立法者推動教育進步造成阻礙。

霍根提出預算的同時，也回顧了他剛上任州長時所面臨的51億赤字，在2020年新冠疫情衝擊下，馬州當時預計收入損失28億，州府招聘被迫暫停，但隨後霍根政府在高等教育、交通等與新冠疫情無關的項目中，節省了4億1300萬，加上聯邦政府的補貼，致使2021年底，馬州還創造了25億盈餘，霍根呼籲兩黨立法者在預算案方面，應團結一致促進馬州發展。