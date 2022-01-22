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口罩令24日撤銷 維州公校紛推出應對方案

記者張筠／維州報導
勞登郡公校表示，24日開始學生若不戴口罩到校，學校將提供口罩讓學生配戴。（勞登郡公校提供）
勞登郡公校表示，24日開始學生若不戴口罩到校，學校將提供口罩讓學生配戴。（勞登郡公校提供）

維州州長楊京(Glenn Youngkin)撤銷公校強制口罩令的規定24日生效，多地公校系統近日紛紛推出應對方案，包括向未戴口罩學生提供免費口罩，或加強與家長溝通，不過也有民眾表示，爭吵無意義，關鍵時刻與其花時間挑戰州府規定，不如家長和教師自行加強防疫教育，讓學生主動戴口罩上學。

北維州許多公校系統此前紛紛表態不會立即撤銷口罩令，但州長行政令即將生效，各地公校也祭出應對計畫或重申防疫態度，規模最大的費郡公校(FCPS)雖未更新口罩規定，但公校發言人莫爾特(Julie Moult)21日表示，到24日前不會更改口罩令。

勞登郡(Loudoun County)公校發言人比爾德(Wayde Byard)表示，下周一開始，8萬名學生若有人沒戴口罩到校，學校仍將要求戴上，「如果學生身上沒有口罩，學校會予以提供」，比爾德表示，若學生拒絕遵守，教職員將聯絡學生家長或監護人，向他們了解學生不戴口罩的原因，「若有特殊的健康或經濟原因，學校會安排相應的輔助計畫」，確保防疫無漏洞。

亞歷山卓市(Alexandria City)公校從下周一(24日)開始，也將給沒戴口罩的師生提供口罩。

阿靈頓(Arlington County)公校系統發言人表示，目前沒有家長向公校表示不想讓孩子戴口罩，至於如果有學生拒戴口罩，公校將如何處理，則未做解說。

楊京上任後實施的撤銷公校口罩令，引起較大爭議，但也有民眾認為反對和爭吵毫無必要，若社區民眾都有較強的防疫意識，完全可以自行要求孩子們戴口罩，或加強疫情教育，讓教師和家長增進防疫方面的溝通，達成共識，這比一味反對州府政策更有效。

口罩 公校 防疫

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