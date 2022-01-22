維州州長楊京撤銷公校口罩令 家長不滿告上法院

楊京簽署的行政令要求維州各地公校系統，從24日起不得強制學生戴口罩。（費郡公校提供）

維州 州長楊京(Glenn Youngkin)撤銷公校 強制口罩 令的作法，引起反彈，部分公校家長日前更告上法院，主張楊京政府的行政令違反維州法律，要求法官阻止。

楊京21日表示，該規定重點在維護家長權益，而不是為挑起「是否戴口罩」的爭議，他同日更新防疫指南，呼籲公校實行「檢測以留校」等防疫計畫；維州檢察長邁爾斯(Jason Miyares)20日發起動議，要求法院駁回家長反對取消口罩令的訴訟。

楊京簽署的行政令要求維州公校從24日起，不得強制學生戴口罩，他主張，子女戴不戴口罩該由家長決定，州府應維護民眾防疫自由，但不少家長和教師擔憂此調整將威脅學生健康，Chesapeake郡公校家長日前更向維州最高法院(Supreme Court of Virginia)提訴，指控楊京政府的行政令違反州法。

維州去年通過的法案(SB1303)要求各公校系統按照聯邦防疫指南展開實體課，包括要求學生戴口罩，並盡可能讓更多學生返校上課，反對楊京政策的民眾在起訴書中稱，楊京的行政令未給師生留足夠時間調整，若法院不及時阻止該規定，眾多學生和家庭的健康將受損。

針對該起訴訟，州長發言人波爾特(Macaulay Porter)說，楊京政府會持續「保護家長在孩子扶養、教育、照顧等方面的基本權利」，楊京也表示會在權力範圍內，採取一切可能措施來執行該命令，例如不遵守規定的話，州府將減少該郡市經費。

楊京表示，該行政令不是為引起「反對口罩」(anti-mask)和「支持口罩」(pro-mask)者的爭吵，而是為維護家長權益，他強調疫苗、社交距離等的重要性，建議公校實行「檢測以留校」(test-to-stay)等防疫計畫，並在接觸者追蹤等其他措施上給予公校更多靈活性。

楊京同維州代理衛生主任葛林(Colin Greene)、維州教育總監巴洛(Jillian Balow)聯合回應家長的訴訟表示，行政令並不與維州法律衝突，該命令並沒有指導學校「不顧一切的拋棄防疫措施」，重點是在保護各家庭的防疫自由。

邁爾斯20日向維州最高法院提出動議，要求法官駁回家長訴訟，「州長楊京完全有權發布行政命令，家長扶養、教育、照顧孩子的權利，應受到保護與尊重。」