脊椎神經科、復健科專科金熙哲醫師 談腰椎脊椎管狹隘症

脊椎神經科、復健科專科金熙哲醫師

馬州 華府脊椎神經專科診所 Rockville Family Chiropractic Clinic 的名醫金熙哲 Huichul Kim 醫師，講解腰椎脊椎管狹隘症的成因、症狀及治療。

說起腰部脊椎疾病，大部分會聯想到腰間盤突出。但脊椎管狹隘症也是老年人中與腰間盤突出一樣出現頻率也較高的一種疾病。從解剖學上來看，脊椎管是指前至脊椎骨的前面部分椎體和間盤，後至脊椎骨的後面部分椎弓板，圍繞起來的一個空間。脊椎管是從大腦開始出來，經過頸骨、背骨，從腰部再到臀部、腿部的神經通道。脊椎管狹隘症是隨著年齡的增長，骨頭和韌帶、肌肉等脊椎管周圍的組織變得肥大，脊椎管變窄，壓迫到神經而產生的症狀。因脊椎的退行性變化，有可能導致面關節變大，韌帶變厚，或者間盤向後或兩側擠出，壓迫到硬膜和神經根。雖然也有脊椎管先天性狹窄的人，但大多是後天變狹窄的。簡要來講，脊椎管狹隘症是神經通路脊椎管變狹窄的狀態，是腰部疾病中繼腰間盤突出之後發病率較高的疾病。一般腰部出現痛症，大都會 疑似為腰間盤突出，但腰間盤突出主要是彎腰時出現的痛症，而直起腰時出現的痛症則應先疑似為脊椎管狹隘症。

脊椎管狹隘症大多為退行性引起的，初期症狀慢慢開始出現。腰部感覺疼痛發悶，僵硬難受，其典型的表現是陰冷潮濕的天氣裡症狀會惡化，熱敷後症狀又會緩解，活動時症狀惡化，保持休息後又會好轉。大部分患者數年間不去就醫，待症狀惡化後才去醫院。一般症狀時常出現甚至嚴重的情況，特別是行走或去超市等日常活動不便時，才去看醫生，而若到了這個時期，症狀則類似神經性間歇跛行(走路時疼，停下後痛症減少的症狀)，會出現疼痛、麻痹、痙攣、發麻、體力衰弱等。腰椎脊椎管狹隘症患者中的85%會出現麻木的刺痛，57%會知覺异常，47%下肢體力惡化，15%會感覺抽筋。其症狀從腰部和臀部開始，逐漸延伸至膝蓋。一般來講有可能會出現一條腿疼，也有可能兩條腿都疼。腿部會突然出現坐骨神經痛症狀，嚴重的話脊椎管狹隘症和間盤突出症有可能併發。

根據姿勢不同，脊椎管的大小也會不同，一般直起腰時症狀會惡化，彎腰時會好轉。站著或者直起腰的姿勢下會出現症狀的患者，坐著彎腰的話症狀會好轉。大部分患者都無法明確說明這一症狀，但卻知道彎腰或坐下的話症狀會緩解。腰椎脊椎管狹隘症患者雖然大多不會出現痛症，但卻能體會到越來越不能走遠路。因動脈硬化導致腿部血管變窄的情況下也會出現類似症狀。差別在於壓迫神經的脊椎管狹隘症在蜷縮坐著或彎腰時症狀會減輕，而動脈硬化導致的血管狹隘症在站著時症狀會減輕。

腰椎脊椎管狹隘症通過X-Ray，CT, MRI拍攝來診斷。腰椎脊椎管狹隘症很多情況下與動脈硬化症難以區分，因此需要通過CT或MRI等接受精密檢查。利用這些診斷方法檢查之後，若被判定為腰椎脊椎管狹隘症，首先前期要進行保存性治療，經過一段時間後若症狀沒有明顯好轉或情況嚴重時，則需要考慮手術治療。保存性治療為非手術的方法，包括推拿療法、保持休息、物理治療和運動治療等。腰部體力強化運動、伸展運動或游泳等都有幫助，長期保持一個姿勢的話有可能症狀惡化，若感覺不適或出現症狀時，需要立即換姿勢來解除對神經的壓迫。

金熙哲醫師聯絡電話：(301)881-3435，Rockville Family Chiropractic Clinic診所地址為：11921 Rockville Pike, Suite 411，(4樓)， Rockville, MD 20852。診所位於馬州洛城 Mid-Pike Plaza 對面，White Flint 紅線地鐵站 北，地下室停車方便，第一小時免費停車，歡迎來電預約。