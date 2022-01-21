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亞裔控TJ高中招生未保持族裔中立案 改由法官直接判決

記者張筠╱維州報導
費郡公校教委目前因TJ高中錄取改革而面臨兩項法律挑戰。（記者張筠╱攝影）
費郡公校教委目前因TJ高中錄取改革而面臨兩項法律挑戰。（記者張筠╱攝影）

北維州明星高中湯瑪斯傑弗遜(簡稱TJ高中)錄取標準改革目前仍面臨兩項法律挑戰，其中包括亞裔社區去年提吿費郡公校(FCPS)教委制定招生制度時未保持「族裔中立」，該案原定24日開庭，但近日聯邦法官表示，因全案不存在重要事實爭議，因而取消開庭，改由法官直接判決(issue a ruling)。

以亞裔家長為主組成的「Coalition for TJ」，去年3月提吿費郡公校教委於改革招生制度時帶有族裔偏見，該聯盟要求法官撤銷TJ高中的錄取改革方案，聯邦法官希爾頓(Claude Hilton)當時同意受理，並計畫今年1月24日開庭審理，但本周二(18日)公聽會結束後，希爾頓表示「因不存在重要事實爭議(no material facts in dispute)，無理由審理此案」，他並宣布，全案將直接由法官裁決。

TJ高中多年蟬聯全美冠軍公立高中，去年該校改以「綜合評估」方式，錄取2021年秋季入學的新生，該方案取消了100元申請費和入學考試，並將學生家庭收入狀況、英語會話水平等因素納入招生標準，費郡公校教委表示，此作法旨在平衡學生族裔比例，提高多元性。

但此事在亞裔社區引發不滿，錄取改革前TJ高中學生亞裔占比達七成，改革後亞裔學生比例降至五成，非裔和西語裔學生比率明顯提升，亞裔社區稱此招生方式不具「族裔中立」，費郡公校教委明顯希望減少亞裔學生比率，才會改將族裔、家庭背景、各郡市人口組成情況等因素，納入錄取評估標準。

希爾頓未表明該案具體裁決時間，也未暗示將如何裁決，但不論判決結果為何，雙方均可上訴。

費郡公校的法律顧問福斯特(John Foster)通過聲明表示，法律站在費郡公校一邊，「新的錄取方式並不知道學生的族裔、性別、國籍，符合所有法律要求，法官的裁決將對費郡公校教委有利」；而「Coalition for TJ」也表示「對希爾頓的裁決有信心」，相信法官會「制止費郡公校教委系統性的歧視亞裔學生。」

該訴訟是費郡公校教委正面臨的兩起法律挑戰之一，另起訴訟，為一群華裔為主的家長代表，於2020年11月控告TJ高中新招生方式，不符合維州對「州長學校」(governor's school)的法律規定，目前該案仍在進行中，但近幾個月沒有顯著進展。

公校 亞裔 招生

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