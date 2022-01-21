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楊京防疫計畫 鼓勵但不強制接種疫苗

記者張筠╱維州報導
楊京公布新冠防疫計畫，重點鼓勵民眾接種疫苗，但不強制。（記者張筠╱攝影）
楊京公布新冠防疫計畫，重點鼓勵民眾接種疫苗，但不強制。（記者張筠╱攝影）

維州州長楊京(Glenn Youngkin)20日公布其防疫計畫，重點包括鼓勵但不強制民眾接種新冠疫苗，提高維州醫療系統的靈活性，制定檢測指南確保部分高危人群可優先接受新冠檢測。

維州的「新冠防疫行動計畫」(COVID-19 Action Plan)，反映新任州長楊京的防疫態度，該計畫重點鼓勵160萬名未打疫苗的維州居民盡快接種，但不會強制要求，此外，州府也允許各地公衛官員重新部屬疫苗資源，制定疫苗動員計畫，楊京政府未來也將根據各地接種和資源分配情況，舉行疫苗宣傳和教育活動。

該計畫還包括提高新冠檢測效率，確保部分群體有優先且充足的檢測資源，這些群體包括：可能接觸過確診病例而必須檢測返校的學生、必須接受檢測才能返工的必要行業員工、在療養院工作人員或住民、65歲以上居民、有嚴重疾病者及其護理人員、醫護人員建議須先受測的者等。

楊京表示，此計畫並將加快處理積壓的快篩檢測試劑訂單，讓更多民眾無需到醫院或檢測站排隊受檢。

楊京說，推進維州醫療機構的防疫靈活度也是新防疫措施之一，主要包括免除醫院、療養院等機構增加病床的申請手續，允許外州醫護人員在維州行醫或參與防疫計畫，完善護理人員的加班機制並提高靈活性等。

檢測 防疫 維州

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