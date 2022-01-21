約翰霍普金斯大學防疫新規 學生須戴高效口罩

約翰霍普金斯大學近日收緊防疫措施，要求學生春季開學後戴N95口罩或雙層口罩，且每周需做兩次檢測。（取自JHU官方臉書）

約翰霍普金斯大學(JHU)近日更新防疫規定，要求所有學生在春季學期返校時戴N95等類別的高效防護口罩 ，此外，除了疫苗接種令，該大學規定所有在校生，每周要做兩次新冠檢測 。

約翰霍普金斯大學春季學期24日開學，此前已規定學生必須接種新冠疫苗和補強針，參與實體活動者要戴口罩，但由於Omicron變種病毒主導的疫情 加劇，校方表示「原來的措施已不足以抵抗疫情」，因此再度收緊防疫規定。

新規要求所有返校學生戴N95、KN95等防護性較高的口罩，否則也可使用普通醫用口罩與棉布口罩疊戴，「單層醫用口罩或棉布口罩，不再符合學校規定」，該校從下周開始，會發放給學生不同種類的口罩，不論何種口罩，學生都應妥當配戴，確保緊貼面部並遮住口鼻。

約翰霍普金斯大學此前已規定，學生在2月1日前需接種新冠補強針，校方表示多數學生已完成，為避免疫情爆發，春季學期開始，所有在校生需每周還需接受兩次檢測，校方也鼓勵教職人員善用學校提供的無症狀檢測服務。

該校也增加隔離住房資源，延長實體與線上混合辦公至2月7日，教職員可按自身需求靈活選擇，同時採取線上與實體結合的教學方式，讓學生在開學後仍有兩周適應調整；學校食堂在2月6日前僅提供外帶服務(grab-and-go)，如要舉行50人及以上的非學術性活動，需先申請許可。