孩童接種疫苗答疑 JHU提供免費網課

約翰霍普金斯大學彭博公共衛生學院(Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health)近日開設免費線上課程,指導教師如何與對新冠疫苗 有顧慮的家長溝通,同時提供家長相關數據,幫助父母判定是否讓孩子接種新冠疫苗。

該課程名為「新冠疫苗大使培訓:如何與家長溝通」(COVID Vaccine Ambassador Training: How to Talk to Parents),旨在培訓教職員如何與家長展開關於新冠疫苗的對話,

該學院公衛專家利瑪耶(Rupali Limaye)表示,很多家長對疫苗仍有顧慮,很多人就算自己已接種,仍不知新冠疫苗是否對孩子有效,或不確定何種疫苗更好,「如果家長們持續對疫苗無信心,新冠住院病例和死亡人數將不斷增加,兒童和青少年的染疫也將加重。」

約翰霍普金斯大學(JHU)引用聯邦疾病防治中心 (CDC)的數據指,1月第一周全美平均每天有672名17歲及以下的青少年和兒童因新冠就醫,創疫情 爆發以來的新高紀錄。

「與新冠疫苗有關的對話常常讓人不舒服,甚至會引起衝突,但(疫情)這是公衛事件,我們不能迴避討論」,利瑪耶表示,該課程也將指導民眾如何開啟一段有建設性的對話,傳授溝通技巧,並匯總與新冠疫苗相關的數據和信息,讓猶豫不決的家長深入認識疫苗。

該課程預計兩小時可完成,採線上教學,可通過coursera網站隨時報名註冊:https://bit.ly/3qKe4RO