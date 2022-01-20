蒙郡政府提案疫苗護照 商家反對

蒙郡近日提出「疫苗護照」草案，計畫要求12歲及以上民眾到餐館需出示新冠疫苗接種證明，但遭商家反對。（記者張筠╱攝影）

繼華府 實行疫苗 接種令後，馬州蒙郡(Montgomery)官員近日也提出類似方案，計畫要求12歲及以上的民眾進入餐館等公共場所，必須出示新冠疫苗接種證明，消息傳出，立即受到眾多商家反對，業主說，該規定對接種率較高的蒙郡沒必要，更擔心因此增加商家人力和經濟成本。

蒙郡官員近日提案「疫苗護照」(vaccine passport)，若郡議會通過，蒙郡將循序漸進要求民眾接種疫苗，預計從本月22日開始，12歲及以上的民眾進入餐館、酒吧等商店，須出示至少施打一劑疫苗的證明，2月15日起，則要出示兩劑證明，3月1日開始，該規定適用範圍擴大到五歲及以上民眾。

該提案一公布就引起多數商家反對，質疑此政策的必要性和可行性，業主們表示，蒙郡已有85%人口接種新冠疫苗，該政策對於接種率如此高的地區並無必要；此外也有民眾質疑郡府的執法力度，對此郡府表示，若郡議會通過該提案，郡府衛生與公共服務部及蒙郡警方將聯合執法。

反對業者說，檢查接種證明會給商家帶來較大的人力和經濟負擔，勢必惡化現階段人力短缺問題，顧客也可能會因此必須在門口排隊，反而不利防疫 ；另有業主提出，該規定仍有太多未明確的細節，例如商家應在商店門口檢查顧客的疫苗證明，還是在顧客入座後、點餐前檢查等，他們要求郡府充分考量，並給商家更多時間準備。

有業主表示，當華府收緊防疫政策時，部分消費者會轉而流向相鄰的維州和馬州郡市，有助於華府之外的商家生意；支持郡府提案者稱，大華府各地同步防疫規定既能避免防疫漏洞，也會讓各地競爭更公平，經濟發展更健康。

蒙郡郡議會計畫25日召開該草案的公聽會。