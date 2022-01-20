我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Omicron輕症不怕？專家曝這後遺症 恐丟了工作

加州婦多次為兒辦性愛趴 受害少女哭求「不准保釋」

北維塑膠袋税上路逾2周 民眾困惑多

記者張筠╱維州報導
北維州費郡、阿靈頓郡、亞歷山卓市從2022年元旦開始徵收塑膠袋税，福斯教堂市也將從4月1日實行類似法規。（記者張筠╱攝影）
北維州費郡、阿靈頓郡、亞歷山卓市從2022年元旦開始徵收塑膠袋税，福斯教堂市也將從4月1日實行類似法規。（記者張筠╱攝影）

維州部分郡市2022年開始徵收塑膠袋税，民眾在超市、藥房等商家購物時，必須額外支付塑膠袋費用5分錢，新規實施兩周多以來，不少民眾不熟悉新規而忘記自備購物袋，也有商家藉機多收費，引起消費者反感。

維州費郡(Fairfax)、阿靈頓郡(Arlington)、亞歷山卓市(Alexandria)從2022年元旦起徵收塑膠袋税，福斯教堂市(Falls Church)也將在4月1日開始執行，每個塑膠袋收費5分，但不包括用於包裝生鮮食品、處方藥等的塑膠袋，各地政府表示，塑膠袋税收將用於支持環境保護計畫及相關教育項目。

新法上路超過兩周，不少民眾仍不習慣自備購物袋，也有民眾表示，部分商家雖在收銀處張貼新規，但若收銀員沒有口頭提醒，他們也很難發現要多付錢買塑膠袋，還有人說，物價上漲導致近期採購生活用品和食物支出增加，根本未留意被多收了塑膠袋費用。

一些民眾對法規究竟落實與否感到困惑，馬納薩斯市(Manassas City)的部分商家，今年起開始收取塑膠袋費用，讓很多民眾以為新規生效，但該市市長裴特(Patrick Pate)表示，目前馬納薩斯市、馬納薩斯公園市(Manassas Park)和威廉王子郡(Prince William County)並沒有通過塑膠袋税規定，民眾在這些郡市消費時不應被收費。

維州 威廉 教育

上一則

墨菲：新州將成為「美國夢」的模範州

下一則

蒙郡政府提案疫苗護照 商家反對

延伸閱讀

加州新法 廚餘未分類 最高罰500元

加州新法 廚餘未分類 最高罰500元
珍惜資源

珍惜資源
Omicron威脅加劇 大華府超市現搶購潮

Omicron威脅加劇 大華府超市現搶購潮
大雪壓倒門前樹 費郡華人3天回不了家

大雪壓倒門前樹 費郡華人3天回不了家
大華府多項新法上路 馬州調高時薪

大華府多項新法上路 馬州調高時薪

熱門新聞

芝衛生局局長亞瓦迪說，染疫者出現的第一個病徵幾乎都是喉嚨痛。(pixabay)

芝衛生局長：出現喉嚨痛幾乎就是確診了

2022-01-13 12:29
Frank Deleon Jr.(右)槍殺高中女生(左)22槍。（KPRC）

高中女生遛狗身中22槍 德州警方找到嫌犯和原因

2022-01-18 22:22
包括北區大學預科高中在內，芝加哥多所公立學校辦學出色，入學競爭也十分激烈。(北區大學預科高中臉書)

華人1家3子女越區就讀芝公校 教委會索賠10萬 家長申訴

2022-01-17 14:08
溫鐸蘭姆希釣14.92磅的大嘴鱸魚。(德州野生動物局)

響應「分享大笨蛋」計畫 2釣客捐超大鱸魚供繁殖

2022-01-17 11:28
伊州六歲男童達馬利遭母親虐死。(史考基警局)

體罰兒子寒天沖冷水 伊州狠心母凍死6歲童

2022-01-12 11:22
數千年歷史岩畫，被「到此一遊」的兩人刻上名字和日期。(大彎國家公園網頁)

它的年代比中國歷史長 德州國家公園岩石毀於這兩人手

2022-01-11 17:26

超人氣

更多 >
史上最大規模 拜登政府下周起免費發放4億個N95口罩

史上最大規模 拜登政府下周起免費發放4億個N95口罩
歧視華女Lowe's店 族裔差別待遇累犯 千人連署要求道歉

歧視華女Lowe's店 族裔差別待遇累犯 千人連署要求道歉
加州婦多次為兒辦性愛趴 受害少女哭求「不准保釋」

加州婦多次為兒辦性愛趴 受害少女哭求「不准保釋」
Omicron多輕症不怕？專家曝這後遺症恐致工作能力喪失

Omicron多輕症不怕？專家曝這後遺症恐致工作能力喪失
新婚3個月抓包老公約砲400人 網紅：衣櫃一疊陌生內褲

新婚3個月抓包老公約砲400人 網紅：衣櫃一疊陌生內褲