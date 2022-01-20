北維塑膠袋税上路逾2周 民眾困惑多

北維州費郡、阿靈頓郡、亞歷山卓市從2022年元旦開始徵收塑膠袋税，福斯教堂市也將從4月1日實行類似法規。（記者張筠╱攝影）

北維州 部分郡市2022年開始徵收塑膠袋税，民眾在超市、藥房等商家購物時，必須額外支付塑膠袋費用5分錢，新規實施兩周多以來，不少民眾不熟悉新規而忘記自備購物袋，也有商家藉機多收費，引起消費者反感。

維州費郡(Fairfax)、阿靈頓郡(Arlington)、亞歷山卓市(Alexandria)從2022年元旦起徵收塑膠袋税，福斯教堂市(Falls Church)也將在4月1日開始執行，每個塑膠袋收費5分，但不包括用於包裝生鮮食品、處方藥等的塑膠袋，各地政府表示，塑膠袋税收將用於支持環境保護計畫及相關教育 項目。

新法上路超過兩周，不少民眾仍不習慣自備購物袋，也有民眾表示，部分商家雖在收銀處張貼新規，但若收銀員沒有口頭提醒，他們也很難發現要多付錢買塑膠袋，還有人說，物價上漲導致近期採購生活用品和食物支出增加，根本未留意被多收了塑膠袋費用。

一些民眾對法規究竟落實與否感到困惑，馬納薩斯市(Manassas City)的部分商家，今年起開始收取塑膠袋費用，讓很多民眾以為新規生效，但該市市長裴特(Patrick Pate)表示，目前馬納薩斯市、馬納薩斯公園市(Manassas Park)和威廉 王子郡(Prince William County)並沒有通過塑膠袋税規定，民眾在這些郡市消費時不應被收費。